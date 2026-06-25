Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri, mavi bayraklı sahillerde kaçak şezlong, izinsiz çadır kurulumu ve açık alanda mangal yakılmasına karşı denetimlerini artırdı.

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli'nin sahil bölgelerindeki hareketlilik, 15 Haziran'da plajlarında başlayan yaz sezonuyla birlikte arttı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri de kamu düzenini sağlamak için sahil ve plajlardaki denetimlerini yoğunlaştırdı. Zabıta ekipleri, Büyükşehir Belediyesi'nin sunduğu hizmetlerin dışında sahil şeritlerinde izinsiz şekilde yerleştirilen şezlong ve şemsiyeleri tespit ederek kaldırıyor. Ekipler böylece kamuya ait alanların işgal edilmesinin önüne geçmiş oluyor.

İZİNSİZ ÇADIR KURULUMU ENGELLENİYOR

Sahillerde izinsiz çadır kurulumu ve gece konaklamalara yönelik kontroller de düzenli olarak sürdürülüyor. İzinsiz kurulan çadırlar tespit edilerek alandan kaldırılıyor. Sahillerde ayrıca belirlenen alanlar dışında mangal ve açık ateş kullanımına izin verilmiyor. Ekipler, özellikle yangın riskine karşı vatandaşları uyarıyor.

Zabıta ekipleri, güvenlik birimleriyle koordineli şekilde hareket ederek sahillerde hem düzeni hem de vatandaşların güvenliğini sağlamaya devam ediyor. Denetimlerin yaz sezonu boyunca aralıksız sürdürüleceği belirtilirken, vatandaşların sahillerden daha güvenli ve düzenli şekilde faydalanabilmesi için çalışmaların kesintisiz devam edeceği vurgulandı.