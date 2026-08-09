SASKİ, Kuzey bölgesinde dev yatırımlarını ardı ardına hayata geçirmeye devam ediyor. Kuzey ilçelerinin içme suyu ihtiyacını karşılayacak Ortaköy Barajı için çalışmalara başlandı.

SAKARYA (İGFA) -Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), şehrin su geleceğini güvence altına alacak yatırımlarına bir yenisini daha ekliyor.

Kuzey bölgesinin artan içme suyu ihtiyacına uzun yıllar çözüm sunacak Karasu Ortaköy Barajı için mühendislik ve projelendirme süreci başladı. Barajın aynı zamanda bölgenin yeni sanayi sitesine de su iletmesi hedefleniyor.

Barajın yapım ihalesine esas olacak süreç kapsamında mühendislik projeleri hazırlanırken, bölgede kapsamlı teknik incelemeler ve zemin değerlendirmeleri gerçekleştirilecek. Elde edilecek veriler doğrultusunda proje nihai haline getirilecek ve ardından yapım ihalesi süreci başlatılacak.

KUZEY BÖLGESİNİN SU GELECEĞİ PLANLANIYOR

Turizm dönemlerinde artan nüfusun kuzey bölgesinde oluşturduğu su talebini karşılamak ve gelecekteki ihtiyaçları güvence altına almak amacıyla su altyapısı yatırımları aralıksız sürdürülüyor.

Darıçayırı Deresi üzerine inşa edilmesi planlanan yeni baraj, Çamdağı Barajı ve alternatif diğer kaynaklar ile birlikte bölgenin su arzını çok uzun yıllar boyunca kesintisiz olarak karşılayacak.

SASKİ Genel Müdürü Seyit Sakallıoğlu, projeye ilişkin yaptığı açıklamada, 'Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Yusuf Alemdar'ın su kaynaklarının korunması ve şehrimize yeni su kaynakları kazandırılması yönündeki vizyonu doğrultusunda çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Ballıkaya Barajı isale hattındaki çalışmaların yanı sıra yapımı hız kazanan Çamdağı Barajı ve alternatif su kaynaklarını sisteme kazandırdığımız projelerin ardından, şimdi de Ortaköy Barajı için mühendislik çalışmalarını başlattık. Hayata geçirdiğimiz bu yatırımların her biri şehrimizin su geleceğini güvence altına alma hedefimizin önemli bir parçasını oluşturuyor' ifadelerini kullandı.