Sakarya Büyükşehir Belediyesi’nin Karasu Yeni Mahalle’de başlattığı sahil düzenleme ve rekreasyon projesinde alt yapı çalışmaları ve zemin düzeltmeleri kapsamında aydınlatma sistemleri, kent donatıları ve peyzaj düzenlemelerinin yer alacağı proje, kıyı kesimine estetik kimlik kazandıracak. Çalışmalarda bölgedeki ağaç popülasyonu iki katına çıkarılarak yeşil doku da güçlendirilecek.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi’ninKaradeniz kıyılarında başlattığı Karasu Yeni Mahalle Sahil Projesi’nde çalışmalar hızla sürüyor.

Karasu’da sosyal yaşamı canlandıracak, doğayla uyumlu ve modern kıyı alanına kavuşturacak proje Başkan Yusuf Alemdar tarafından kısa bir süre önce başlatılmıştı.

Karadeniz kıyıları ile Sakarya Nehri’ni kavuşturan proje sahasında zemin düzenlemeleri ve altyapı çalışmaları büyük oranda tamamlandı. Alan düzenleme uygulamaları ve sulama hatlarının montajı çalışmalarına başlandı. Aydınlatma sistemleri, yeşil alanlar ve peyzaj için ise zemin hazırlığı yapılıyor.

Proje kapsamında sahil alanındaki ağaçlandırma kapasitesi iki katına çıkarılarak daha geniş gölgelik alanlar oluşturulacak ve bölgedeki ‘yeşil doku’ güçlendirilerek önemli bir hassasiyet ortaya koyulacak. Ağaç popülasyonunu artıracak bitki dikimleriyle sahil boyunca doğayla iç içe bir yürüyüş ve dinlenme alanı oluşturulacak ve yalnızca deniziyle değil doğasıyla da öne çıkan bir cazibe merkezine hizmete açılacak.

Süreçle ilgili açıklamalarda bulunan Park ve Bahçeler Dairesi Başkanı Ayşe Tuğba Burucu, projenin tamamlanmasıyla birlikte sahilde hem gece hem de gündüz aktif olacakyürüyüş yolları, oturma alanları, modern aydınlatmalar ve kent donatıları yer alacağını belirterek, "Çalışmalar tamamlandığında Karadeniz kıyılarına, doğayla bütünleşen ve yaşanabilir bir sahil alanı kazandırmış olacağız” dedi.