Sakarya Büyükşehir Belediyesi, yaz sezonu öncesinde Karasu, Kaynarca ve Kocaali sahillerinde görev yapacak 75 cankurtaranı zorlu bir eğitim sürecinden geçirerek göreve hazırlıyor.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi, yaz sezonu öncesinde Karasu, Kaynarca ve Kocaeli sahillerinde görev yapacak ‘Hayat Timini’ göreve hazırlamak için kapsamlı bir çalışma başlattı.

Sakarya’da bu yıl 1 Haziran – 15 Eylül tarihleri arasında 46 kulede 75 kişilik ekip pür dikkat nöbet tutacak.

54 kilometrelik sahil şeridinde görev alacak Türkiye’nin en başarılı kurtarma ekipleri arasında yer alan Sakarya’nın ‘Hayat Timi’ zorlu bir eğitim sürecinden geçiyor.

Öncesinde de sıkı bir mülakat ve sınav süreciyle seçilen cankurtaranlar, kazazedeye müdahale, ekipmanlı kurtarma teknikleri ve sahil güvenliği konularında tam donanımlı hale gelmek için eğitim alıyor.

Ekip, öncelikle Karasu Sosyal Gelişim Merkezi ve sahil bölgesinde üç günlük teorik eğitime tabi tutuldu.

Ardından Karasu Sahili’nde uygulamalı eğitimlere başlayan cankurtaran timi kazazedeye yaklaşma, ekipmansız suya güvenli giriş, kazazedeyi taşıma ve ilk müdahale tekniklerini tüm detaylarıyla uygulamalı gördü.

Eğitim sürecinin son aşamasında adaylar, kurtarma kemeri, can simidi, torpido ve kurtarma topu gibi ekipmanlarla kurtarma tatbikatları gerçekleştirdi.Sahil içi müdahale yöntemleri de birebir uygulamalı olarak gösterildi.