Sakarya Büyükşehir Belediyesi, yüzbinlerce kişinin keyifle tatil yaptığı 57 kilometrelik sahil şeridinde bu yaz sezonunda acıya karşı adeta 'siper' oldu. 72 personel, cansiperane mücadelesiyle 3 buçuk ayda 456 kişi ölümün kıyısından aldı.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi, kuzey sahillerinde yaz sezonunu 'pür dikkat' bir sistemle geride bırakıyor.

Kuzey bölgesinin mavi incisi Karasu, Kocaali ve Kaynarca'yı kapsayan 57 kilometrelik sahil şeridinde "hayat nöbeti" tutan Büyükşehir İtfaiye Dairesi Başkanlığı'na bağlı Cankurtaran Grup Amirliği ekipleri, zorlu bir mücadeleyle sezonun sonuna kadar kayıpsız geldi.

7 Haziran'da göreve başlayan Cankurtaran Timi, 72 personeli ve envanterinde yer alan jet ski, zodyak bot, ATV aracı, 4x4 arazi araçlarıyla sahil şeridinde kurdukları 45 kulede pür dikkat çalıştı.

Büyükşehir ekipleri, hava koşullarının olumsuz olması nedeniyle denize girişlerin yasaklandığı 24 günde dahi tam kadro, hizmetine ara vermeden devam etti.

Özellikle yasağın ilan edildiği günlerde RİP akıntısına ve insan boyunu aşan dalgalara rağmen denize giren tatilciler, cankurtaranlar tarafından korkusuzca yapılan müdahaleler sayesinde hayata tutundu.

Hayat nöbetçileri, nöbet saatleri içinde yürüttüğü sıkı takiple yaz sezonu boyunca 'acıya karşı' adeta siper oldu ve binlerce ihbarı değerlendirdi.

456 KİŞİYİ ÖLÜMÜN KIYISINDAN ALDILAR

Denize acil koduyla giren ekipler, sezon boyunca toplamda 456 kişiyi dalgaların arasında ölümün kıyısından çekip aldı. Hayata tutunan vakaların arasından toplamda 16 kişi ilk müdahalesi sonrası 112 ekiplerince hastaneye sevk edildi.

30 Eylül tarihinde mesaisine son verecek olan 72 kişilik tim, yaz sezonunu kuzey sahillerine Türkiye'nin dört bir yanından ve dünya genelinden gelen yerli, yabancı turistler için acısız ve kedersiz bir şekilde sonlandırmayı hedefliyor.