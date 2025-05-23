Sakarya ziyareti kapsamında Büyükşehir Belediyesi'ni ziyaret eden Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, şehrin "dirençli, yeşil ve sosyal şehir" vizyonuyla ilgili bilgi aldı.

SAKARYA (İGFA) - Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Depozito Yönetim Sistemi (DOA) tanıtım programı ve bir dizi ziyaret için Sakarya'ya geldi.

İlk olarak Atatürk Bulvarı'nda bir süre önce kapılarını açan Valilik Ofisi'ni ziyaret eden Bakan Kurum, daha sonra Büyükşehir Belediyesi’ne geldi.

Bakan Kurum'u Vali Rahmi Doğan, Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, TBMM KEFEK Başkanı Çiğdem Erdoğan, AK Parti Milletvekilleri Murat Kaya, Lütfi Bayraktar, Ali İnci, Ertuğrul Kocacık, AK Parti MKYK Üyesi Abdurrahman Akyüz, AK Parti İl Başkanı Yunus Tever, MHP İl Başkanı Oğuz Alkaş, ilçe belediye başkanları ve şehir protokolü karşıladı.

Tığcılarla ilgili bilgi aldı

Büyükşehir Belediyesi ziyaretinde yolun sağ kısmında yer alan kentsel dönüşüm projesinin gerçekleştirileceği Tığcılar bölgesiyle ilgili bilgi alan Bakan Kurum, Alemdar’a çalışmalarında başarılar diledi.

Bakan Kurum Büyükşehir’de

Başkan Alemdar, "Sakarya'mızı teşrifleriyle bizleri onurlandıran Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Murat Kurum'a yeşil, sosyal ve dirençli şehir vizyonumuza sunduğu katkı ve desteklerden dolayı teşekkür ediyorum. Sayın bakanımız öncülüğünde devletimizin deprem bölgesinde ve ülkenin dört bir yanında hayata geçirdiği büyük projeler bizler için de bir ilham kaynağı olmuştur. Sayın Bakanımız da her zaman şehrimizin yanında olmuş, çalışmalarımıza destek sağlamıştır. Kendisine şükranlarımı sunuyorum” dedi.

Uzunçarşı'yı inceledi

Bakan Murat Kurum ayrıca Tarihi Uzunçarşı’yla ilgili de Başkan Alemdar’dan bilgi alarak, projeyi inceledi.