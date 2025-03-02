Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen tanıtım gezilerinin konukları SAÜ Erasmus Öğrenci Ağı Topluluğu öğrencileri oldu. Şehrin misafirleri, Büyükşehir mihmandarlığında şehrin doğal ve turizm bölgelerini tanıdı.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen tanıtım gezileri devam ediyor.Son gezinin konukları SAÜ Erasmus Öğrenci Ağı Topluluğu öğrencileri oldu. Programlarda şehrin doğal güzellikleri ve turizm alanı gezildi.İlk durağında Sapanca Uzunkum Yürüyüş yolu ve Acarlar Longozu’nu ziyaret eden öğrenciler akabinde Karasu Yeni Mahalle Karasu Sahili ve Deprem Müzesi’ni ziyaret etme fırsatı buldu.

Nedir bu geziler?

Büyükşehir, bu program sayesinde Sakarya’ya Türkiye’nin dört bir yanından gelen, şehirde öğrenim gören gençlere memleketi anlatıyor.Program kapsamında kurum çalışanları, öğrenciler, turistler ve tüm vatandaşlar şehrin tarihi, doğal güzelliklerini bizzat görüyor ve bilgi sahibi oluyor.