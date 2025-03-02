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Sürücü ve yayaların dikkatini çeken uygulama takdirle karşılandı.

Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, 1-7 Mart Yeşilay Haftasına dikkat çekmek amacıyla araç ve yaya yoğunluğunun fazla olduğu şehrin muhtelif kavşaklarındaki trafik lambalarına "yeşil hilal" logosu yerleştirilerek farkındalık oluşturdu.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi, sosyal sorumluluk projeleri ve farkındalık çalışmalarına katkı sağlamaya devam ediyor.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, 1-7 Mart Yeşilay Haftası kapsamında trafikte farkındalık oluşturmak amacıyla trafik ışıklarına yeşil hilal logosu yerleştirerek yaya ve sürücülerin dikkatini çekti.