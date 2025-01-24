Erkekler Basketbol 2. Ligi’nde mücadele eden Sakarya Büyükşehir Basketbol takımı, 13. hafta mücadelesinde Konyaspor Gelişim’i konuk edecek.SAKARYA (İGFA) - Türkiye Erkekler Basketbol 2.Ligi’nde mücadele eden Sakarya Büyükşehir Basketbol takımı 13. Hafta karşılaşmasında Konyaspor Gelişim’i konuk edecek.

25 Ocak Cumartesi günü Atatürk Kapalı Spor Salonu’nda oynanacak karşılaşma saat 17.00’da başlayacak.

GALİBİYET SERİSİ İÇİN TARAFTAR DESTEĞİ ŞART

İkinci devrenin ilk iki karşılaşmasını kazanarak galibiyet sayısını dörde çıkaran Büyükşehir’in dev adamları, galibiyet serisini devam ettirmek için taraftarı önünde Konya Gelişim mücadelesine çıkacak.

Taraftarın güçlü desteğini arkasında görmek isteyen takımın son antrenmanını Kulüp Başkanı Enes Zengin ve yönetimi ziyaret etti.

SAKARYA’YA DESTEK ÇAĞRISI

Kulüp Başkanı Enes Zengin, "Son iki haftadır sergilenen performanstan hem şehir hem de kulüp olarak çok memnunuz. Gerçekten çok güzel bir ivme yakaladık. Bu serimizin devam etmesi adına tüm Sakarya’yı destek için tribünlere bekliyoruz. Maça girişte hediye atkı dağıtımı yapılacak. Maç esnasında forma çekilişi ve diğer hediyelerimiz olacak. Tüm basketbol severleri, çocuklarıyla birlikte takıma desteğe, salona davet ediyoruz” ifadelerini kullanarak taraftara çağrıda bulundu.