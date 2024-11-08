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Sakarya Büyükşehir Belediyesi, basketbol severlere çağrıda bulunarak, tüm Sakaryalı sporseverleri dev adamlara destek için tribüne davet etti.

Sakarya Büyükşehir Basketbol takımı ligde bu hafta Has Gemlik’i konuk ediyor. SAKARYA (İGFA)- Sakarya Büyükşehir Basketbol takımı Erkekler Basketbol 2. Ligi 3. hafta karşılaşmasında 9 Kasım Cumartesi günü Has Gemlik Basketbol’u ağırlayacak. Saat 17.00’da başlayacak mücadele Atatürk Kapalı Spor Salonu’nda oynanacak.

TOFAŞ, Daraşşüfaka'ya konuk oluyor

TOFAŞ, Daraşşüfaka'ya konuk oluyor