Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Türkiye'de örnek bir doğa projesine daha adım adım ilerliyor.

SAKARYA (İGFA) - Türkiye'nin göz bebeği olan Sapanca Gölü'nün etkin şekilde çevrelenip korunması ve doğaya uyumlu rekreasyonla yepyeni bir sosyal donatı alanı oluşturulması planlanan 6 kilometrelik Sapanca Gölü Kentsel Tasarım ve Rekreasyon Projesi kamuoyuna tanıtılıyor.

Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar şehrin sosyal dokusunu güçlendirecek ve turizme can olacak projenin tanıtımına tüm Sakarya'yı davet ederek, 'Türkiye'nin göz bebeği olacak, yeşilin, doğanın, oksijenin teminatı projemizi tüm vatandaşlarımıza tanıtıyoruz. 7 Kasım Cuma günü 15.00'da tüm hemşehrilerimizi Kırkpınar Fuar Alanı'na davet ediyorum' dedi.

DOĞA PROJESİ

Sapanca Gölü Kentsel Tasarım ve Rekreasyon Projesi, Türkiye'nin göz bebeği olacak bir doğa projesi olarak çalışmalarına başlıyor.

Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'la proje üzerinde görüşme sağladıktan bir süre sonra ihale sürecinin tamamlandığını müjdelemişti.

KIRKPINAR FUAR ALANI'NDA

Alemdar, bu kez yeşilin, oksijenin, doğal cennetin buluştuğu projeyi tüm Sakarya'ya tanıtmak üzere 7 Kasım Cuma günü 15.00'da Kırkpınar Fuar Alanı'nda bir program düzenleyeceklerini açıkladı.

'TÜM SAKARYA'YI BEKLİYORUZ'

Tüm Sakarya'yı programa davet eden Alemdar, 'Sadece şehrimizin değil, Türkiye'nin göz bebeği olacak, yeşilin, doğanın, oksijenin teminatı olacak projemizi kamuoyuna tanıtacağız ve merak edilen tüm soruları cevaplayacağız. 6 kilometrelik alanda eşsiz bir yaşam alanı, doğa ve tabiat projesini şehrimize kazandıracağız. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Sayın Murat Kurum'un gösterdiği hassasiyet ve bakanlığımızın desteğiyle hayata geçireceğimiz projemiz, Sakarya'da yaşayan tüm vatandaşlarımızın nefes alacağı, doğanın içinde huzur bulacağı 6 kilometrelik bir tabiat projesi olacak. Tüm vatandaşlarımızı gerçekleştireceğimiz tanıtım programına katılmak üzere Kırkpınar Fuar Alanı'na (göl kenarı) davet ediyorum' dedi.

PROJE HAKKINDA DETAYLAR

Türkiye'nin en büyük doğal değerlerinden bir tanesi olan Sapanca Gölü kıyısında hayata geçirilecek yaşam ve rekreasyon projesi ile 6 kilometrelik 1. Etapta gölün çevresi vatandaşların hizmetine sunulacak.

Büyükşehir Belediyesi projenin diğer etaplarıyla 26 kilometrelik göl çevresinin tamamını vatandaşların hizmetine sunmuş olacak. 100 bin metrekarelik rekreasyon alanında 6 kilometrelik yürüyüş ve bisiklet yolları, dinlenme alanları, oyun parkları yer alacak.