Malatya Büyükşehir Belediyesi ile Gençlik ve Spor Bakanlığı iş birliğinde Başharık Mahallesi'nde yapımı süren Gençlik Merkezi ve Spor Sahası projesi hızla ilerliyor. Başkan Sami Er, yüzde 40'ı tamamlanan çalışmaları yerinde inceledi.

MALATYA (İGFA) - Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, Başharık Mahallesi'nde yapımı devam eden Gençlik Merkezi, Spor Sahası ve Çevre Düzenleme çalışmalarını inceleyerek yetkililerden bilgi aldı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Büyükşehir Belediyesi iş birliğinde yürütülen proje, 6 dönümlük bir alan üzerinde yükseliyor. 500 metrekarelik kapalı alana sahip gençlik merkezinde kütüphane, kitap kafe ve fitness salonu yer alacak. Proje kapsamında ayrıca kapalı futbol sahası, açık basketbol ve voleybol sahaları, çocuk oyun alanı, yeşil alan ve havuz da bulunacak. Çalışmaların yıl sonuna kadar tamamlanması hedefleniyor.

Başkan Sami Er, inceleme sonrası yaptığı açıklamada, 'Gençlik ve Spor Bakanlığımız ile birlikte yürüttüğümüz Başharık Gençlik Merkezi projesinde yüzde 40 seviyesindeyiz. Malatya'mızın dört bir yanında spor yatırımları yükseliyor. Fen İşleri Dairemiz 38 şantiyede çalışmalarını sürdürüyor.' dedi.

Malatya'nın spor altyapısına büyük katkı sağlayacak yatırımın yalnızca Başharık'a değil, tüm bölgeye hizmet vereceğini belirten Başkan Er, 'Alt katta spor salonu, üst katta ise kütüphane ve kitap kafe olacak. Mahalle sakinleri ve gençlerimiz bu tesislerden rahatlıkla faydalanabilecek. Malatya'nın her tarafında spor kompleksleri yükseliyor.' ifadelerini kullandı. Başkan Er, 6 dönümlük alanın 2 dönümünün spor tesislerine, 4 dönümünün ise yeşil alan ve park düzenlemesine ayrıldığını aktararak, 'Malatya ayağa kalkıyor. Şehrin her tarafında hummalı bir çalışma yürütülüyor. 2026'nın ilk çeyreğinde üst yapı tamamlanacak. Devasa işler yapıyoruz' diye konuştu.