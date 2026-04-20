SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü'nün altyapısından yetişen genç sporcular, kano, bisiklet, judo ve karate branşlarında elde ettikleri derecelerle dikkat çekti. Ulusal ve uluslararası organizasyonlarda kürsüye çıkan Büyükşehirli sporcular, başarılarıyla Sakarya'nın spor altyapısındaki gücünü bir kez daha ortaya koydu.

16-18 Nisan tarihleri arasında Muğla'da düzenlenen ve 270 sporcunun katıldığı Uluslararası Durgunsu Kano Bahar Kupası'nda Büyükşehirli sporcular önemli başarılara imza attı. Minik Erkekler 1000 metre yarışlarında Haktan Yağız Güz birinci, Taha Mert Tunç ikinci, Efe Berk Güz üçüncü, Yusuf Zorlu dördüncü oldu.

500 metre yarışlarında ise U23 erkeklerde Efe Can Civan dördüncü, genç erkeklerde Egemen Köksal dördüncü sırada yer aldı. Minik erkekler kategorisinde Haktan Yağız Güz birinci, Efe Berk Güz ikinci olurken, Taha Mert Tunç dördüncülüğü elde etti. Büyükşehir, genel klasmanda erkekler kategorisinde ikinci sırada yer aldı.

Manisa'da gerçekleştirilen Türkiye Şampiyonası 2. Etap Ulusal Dağ Bisikleti yarışlarında Büyükşehirli sporcu Doruk Sırnaç, U11 erkekler kategorisinde şampiyon oldu. Elde ettiği puanlarla genel klasman liderliğini de ele geçiren başarılı sporcu, bir sonraki yarışa lider formasıyla çıkacak.

JUDODA ULUSLARARASI BAŞARI

17-21 Nisan tarihleri arasında Muğla'da düzenlenen Fethiye Uluslararası Judo Şampiyonası'nda Büyükşehirli sporcular kürsüde yer aldı. 14 ülke ve 26 ilden 800 sporcunun katıldığı organizasyonda, süper minik bayanlar 40 kilogramda İkraAydön şampiyon olurken, minik bayanlar 63 kilogramda Serra Artaç ikinci oldu.

Geyve'de düzenlenen TBMM 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı İl İçi Karate Şampiyonası'nda mindere çıkan minik sporcular toplamda 6 altın, 5 gümüş ve 21 bronz madalya kazandı.