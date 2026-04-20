Çeşme'den Selçuk'a, Aydın'dan Marmaris'e, Kıran'dan Fethiye'ye, Patara'dan Kemer'e, Antalya'dan Ankara'ya Türkiye'nin doğal, tarihi ve kültürel mirası dünyaca ünlü takımların ve pedalların mücadelesi eşliğinde Tour of Türkiye 2026, dev organizasyon yapısıyla dünya sahnesine çıkıyor.

İSTANBUL (İGFA) - Çeşme'den Ankara'ya uzanan parkuruyla Türkiye'nin eşsiz coğrafyasını, zengin kültürel mirasını ve bisikletin heyecanını ekran başına ve etaplara taşıyan 61. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu için geri sayım başladı. Türkiye Bisiklet Federasyonu bu büyük spor ve keşif yolculuğuna davet ediyor.

26 Nisan - 3 Mayıs 2026 tarihleri arasında düzenlenecek TUR 2026; 8 gün, 8 etap ve toplam 1.133,5 kilometrelik parkurda, 23 takım ve 27 ülkeden 161 profesyonel bisikletçinin katılımıyla Çeşme'den başlayarak Ankara'da sona erecek.

TÜRKİYE'NİN HİKÂYESİ PEDALLARLA YAZILIYOR

26 Nisan Pazar günü Çeşme- Selçuk etabının başlamasıyla çevrilen ilk pedal, Aydın'dan Marmaris'e, Kıran'dan Fethiye'ye, Patara'dan Feslikan'ın zirvesine, Kemer'den Antalya'ya ve Antalya'dan Ankara'ya uzanan coşkulu bir yolculuğun başlangıcı olacak. Her etapta yükselen tempo, el değiştiren liderlik mücadelesi milyonları ekran başına, binlerce kişiyi ise start ve finish noktalarına ya da yol kenarına bisikletçileri desteklemeye davet ediyor.

Her etapta kurulan start ve finiş noktalarında yöresel oyunlarımızın ve kültürel çeşitliğimizin yansıdığı gösteriler, pelotonu karşılayan izleyiciler, helikopter çekimleri ile havadan görüntülenecek renkli koreografiler yarışa benzersiz bir atmosfer katarken; televizyon yayınlarında yarışın heyecanı yanında anlatılan zengin kültürel hikâyelerle TUR, yalnızca bir yarış değil, Türkiye'nin ruhunu yansıtan bir yolculuğa dönüşüyor.

İzmir Çeşme'den start alacak yarış; Aydın, Muğla ve Antalya üzerinden ilerleyerek Akdeniz kıyılarını takip edecek, Toros Dağları'nda zirve mücadelesine sahne olacak, 7.etap sonunda sporcuların havayoluyla Ankara'ya transferi ardından 3 Mayıs günü Başkent Ankara'da görkemli bir finalle tamamlanacak.

Yarış boyunca; 5 il, 20'nin üzerinde ilçe, 60'tan fazla yerleşim geçilerek Türkiye'nin doğal ve kültürel zenginliği dünya sahnesine taşınacak.

ZİRVELER, SPRİNTLER VE BÜYÜK MÜCADELE

TUR 2026 rotası; 9 sprint noktası, 8 Türkiye güzellikleri primi ve 9 tırmanış kapısı, 15.000 metreyi aşan tırmanış ile sprinterlerden tırmanışçılara kadar tüm bisikletçi profillerine açık. Etap zaferi ve prim puanları mücadelesi için yarışan sporcuların kıyasıya rekabeti ile her gün farklı bir hikâye sunan dinamik bir yapı ortaya koyuyor.

8 GÜN, 8 ETAPTA BÜYÜK YOLCULUK

Etap (26 Nisan): Çeşme - Selçuk (148,7 km)

Etap (27 Nisan): Aydın - Marmaris (152,8 km)

Etap (28 Nisan): Marmaris - Kıran (132,7 km) (Zirve Finiş)

Etap (29 Nisan): Marmaris - Fethiye (130,4 km)

Etap (30 Nisan): Patara Antik Kenti - Kemer (180,7 km)

Etap (1 Mayıs): Antalya - Feslikan (127,9 km) (Zirve Finiş - Kraliçe Etap)

Etap (2 Mayıs): Antalya - Antalya (152,8 km)

Etap (3 Mayıs): Ankara - Ankara (105,2 km) (Final)

Dünya bisikletinin güçlü pelotonu Türkiye'de

TUR 2026'da 3 WorldTeam, 14 ProTeam, 6 Continental Team kategorisinde toplam 23 UCI Takım ve 27 farklı ülkeden 161 sporcu mücadele edecek. TUR 2026'da mücadele edecek takımlar arasında Türkiye'yi temsil eden 4 Kıta Takımı yer alıyor.