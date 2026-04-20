Ampute Futbol Süper Ligi 19. hafta mücadelesinde Gebze Belediyesi Ampute Futbol Takımı, sahasında ağırladığı İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü'nü 2-1 mağlup ederek önemli bir galibiyete imza attı.

KOCAELİ (İGFA) - Gebze Metin Oktay Spor Tesisi'nde oynanan karşılaşmada iki ekip de maç boyunca yüksek tempolu bir oyun ortaya koydu. Deplasman ekibi İzmir Büyükşehir Belediyesi Ampute Futbol Takımı etkili ataklarla gol ararken, ev sahibi Gebze Belediyesi Ampute ise taraftarının desteğiyle oyunun kontrolünü elinde tutmayı başardı.

Karşılıklı ataklara sahne olan mücadelede Gebze temsilcisi bulduğu gollerle sahadan 2-1 galip ayrıldı. Bu sonuçla Gebze Belediyesi Ampute Futbol Takımı, ligdeki iddiasını sürdürürken hanesine önemli bir üç puan daha yazdırdı.

HEDEF ÜST SIRALAR

Alınan galibiyetle moral bulan Gebze Belediyesi Ampute, Süper Lig'de üst sıralara tırmanma hedefini güçlendirdi. Teknik ekip ve oyuncular, sezonun kalan haftalarında da aynı mücadeleyi sahaya yansıtarak başarı grafiğini sürdürmeyi amaçlıyor.