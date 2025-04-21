Sakarya Büyükşehir Belediyesi Boks sporcusu Ece Asude Ediz, Samsun’da düzenlenen Hamdi Yıldırım U-22 Türkiye Kadınlar ferdi Boks Şampiyonası’ndanefes kesen performansıyla rakiplerini tek tek eleyerek Türkiye ikincisi oldu. SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Boks sporcusu Ece Asude Ediz, 15-22 Nisan arasında Samsun’da düzenlenen Hamdi Yıldırım U-22 Türkiye Kadınlar ferdi Boks Şampiyonası’nda ringe çıktı.

GURURLANDIRAN BAŞARI

57 kilogramda mücadele eden temsilcimiz, Türkiye ikincisi olmayı başardı. Sakarya için gururlandıran bir başarıya imza atan Büyükşehir’in demir yumruğu Ece, Sakarya’ya gümüş madalyayla döndü.

BÜYÜKŞEHİR SPORCUSUNU KUTLADI

Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: “Kulübümüz Boks sporcularından Ece Asude Ediz, Samsun’da düzenlenen Hamdi Yıldırım U-22 Türkiye Kadınlar ferdi Boks Şampiyonası’nda 57 kilogramda Türkiye ikincisi olmuştur. Sporcumuzu böylesine önemli bir başarıdan dolayı kutluyor, başarılarının devamını diliyoruz”

