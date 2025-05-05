Bilecik’te düzenlenen ve 250 sporcunun katıldığı Karakucak Güreş Festivali’nde Büyükşehirli pehlivanlardan Muhammet Enes Kösemusul altın, Yusuf Erdoğan ise gümüş madalya kazandı.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü güreş sporcuları, 3 Mayıs Türkçülük Günü’nde Bilecik’te düzenlenen Karakucak Güreş Festivali’nde er meydanına çıktı.

Bu yıl ikincisi düzenlenen ve 250 sporcunun katıldığı festivalde Büyükşehirli pehlivanlardan Muhammet Enes Kösemusul, başaltı kategorisinde şampiyon oldu. Büyükşehirli sporculardan Yusuf Erdoğan ise başpehlivan kategorisinde ikinci olarak gümüş madalya kazandı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü’nden yapılan açıklamada, “Bilecik’te düzenlenen Karakucak Güreş Festivali’nde sporcularımızdan Yusuf Erdoğan Başpehlivan kategorisinde ikinci, Muhammet Enes Kösemusul Başaltı kategorisinde şampiyon olmuştur. Er meydanına çıktıkları her organizasyonda bizleri gururlandıran pehlivanlarımızı kutlar, başarılarının devamını dileriz” ifadeleri kullanıldı.