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30 Ağustos Zafer Bayramı’nda birinciye bisiklet, ikinciye tablet ve üçüncüye de kablosuz kulaklık Ofis Sanat Merkezinde (OSM) hediye edileceği öğrenildi.

Ortaokul kategorisinde ise ‘Yıldızlı Gece’ resmiyle Yağmur Güler birinci, ‘Seyit Onbaşı’ resmiyle Eliz Beren Sakarya ikinci, ‘Kasımpatı’ resmiyleTuana Yılmaz üçüncü oldu.

Sakarya İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından kurulan komisyon onayından geçen resim yarışmasında İlköğretim kategorisinde ‘Korkusuz’ resmiyle Feyza Recepoğlu birinci oldu. ‘Beyaz Rüya’ resmiyle İlayda Yardımcı ikinci, ‘Zafer Bayramı’ resmiyleMairaTuana Azaklı üçüncü oldu.

Birbirinden güzel resimlerin yapıldığı yarışmadailkokul ve ortaokul düzeyinde öğrenciler en güzel çalışmayı ortaya çıkardı.

Sağlıklı yaşam için farkındalık etkinliği

Sağlıklı yaşam için farkındalık etkinliği

SAKARYA (İGFA) - 7-14 yaş öğrencilerin eğitim gördüğü SGM, yeni bir etkinliğe imza atarak “30 Ağustos Zafer Bayramı” temalı bir resim yarışması düzenledi.