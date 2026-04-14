Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, Ordu Fen Lisesi'nde düzenlenen 'Kariyer Söyleşileri' programının konuğu oldu. Bilgi ve tecrübelerini paylaşan Başkan Güler, her zaman öğrencilerin yanında ve destekçisi olacaklarını söyledi.

ORDU (İGFA) - Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, büyük önem verdiği çocuk ve gençlerin hemen hemen her davetine katılmaya, onlara moral vermeye ve yol göstermeye özen gösteriyor.

Bunlara bir yenisini daha ekleyen Başkan Güler, Ordu Fen Lisesi'nde düzenlenen 'Kariyer Söyleşileri' programında gençlerle buluştu. Başlan Güler, düzenlenen söyleşide öğrencilerin geleceğine ışık tutacak önemli noktalara değinerek onlara önerilerde bulunurken, dünden bugüne kazandığı tecrübelerini öğretmen ve öğrencilere aktardı.

BAŞKAN GÜLER: 'HER İMKANIMIZLA SİZLERİN EMRİNDEYİZ'

Söyleşide konuşan Başkan Güler, öğrencilere yaptıkları her işte en iyisi olmaları için tavsiyelerde bulundu.

Belediyenin tüm imkanlarının öğrencilerin emrinde olduğunu ifade eden Başkan Güler, 'Biz daima tüm imkanlarımızla sizin emrinizdeyiz. Hangi görev alırsanız alın daima en iyisi olmaya özen gösterin. 'Şans hazırlıklı beyinlere yardım eder' bu sebeple önceden hazırlığınız olsun. Şimdiden yapmak istediğiniz işle ilgili hedef belirleyerek bu konuda çalışmalarınızı yapmaya başlayın. Ömrünüz boyunca önemli olan insanlığa, topluma bir şeyler katmak. Bizlerde hayatımız boyunca bu doğrulta da işler yaptık. Özellikle şunu belirtmeliyim 'Bir şey olmaya değil bir şey yapmaya çalışın' çünkü yapınca oluyorsunuz. Ordu çok kıymetli insanlar yetiştirdi. Siz gençlerde onların yolundasınız. Görev almaktan asla çekinmeyin. İnsanlığa ve Ordu'muza hizmet etmenizi isterim. Başarılarınız daim olsun' dedi.

GENÇLER MERAK ETTİKLERİN SORDU, BAŞKAN GÜLER YANITLADI

Söyleşide öğrencilerin sorularını da yanıtlayan Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, özellikle öğrencilerin merak ettiği yazılım, hayata geçen kütüphaneler, kent çamaşırhanesi, sosyal market, kültür-sanat etkinlikleri, kültür otağları, tiyatro, sosyal yaşam alanları, çok amaçlı spor sahaları gibi birçok yatırım ile ilgili merak edilenleri anlattı.

ÖĞRENCİLER İSTEDİ BAŞKAN GÜLER TALİMAT VERDİ

Öte yandan bir öğrencinin okullarının bahçesinin düzenlenmesi ile ilgili talepte bulunması üzerine Başkan Güler, ekipleri harekete geçirdi. Başkan Güler'in çalışmanın hızlı bir şekilde yapılmasını istemesi öğrencilerin alkışları ile karşılandı.

Program günün anısına fotoğraf çekiminin yapılması ile sona erdi.