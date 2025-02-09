Sakarya Büyükşehir Belediyesi’nin gezi programında Adapazarı Ticaret Müzesi’nde tarihi bir yolculuğa çıktı, kahve sohbetinde buluştu ve hayatın stresine kısa bir mola verdi.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi, kadınlara yönelik programlarına ve faydalı aktivitelere devam ediyor. Son olarak Büyükşehir, çalışan anneler ve ev hanımlarını bir günlük bir gezi programında buluşturdu.

Yaklaşık 30 katılımcının yer aldığı program, ilk olarak Adapazarı Ticaret Müzesi ziyaretiyle başladı. Anneler, rehber eşliğinde gezilen müze deneyimiyle şehrin ticaret tarihini detaylıca öğrendi.

Müze gezisi sonrası Yeşilay Gençlik Merkezi’nde buluşuldu. Burada annelere, formatör Esra Gök “Aile İçi İletişimsizlik ve Çözüm Yolları” konulu bir seminer verdi. Katılımcılara aile içi iletişimde karşılaşılan sorunlar için çözüm önerileri ve hayata dair yeni bakış açıları aktarıldı.

Programın son durağı ise Nehir Çikolata Evi olurken, kadınlar kahve eşliğinde tatlı sohbetlerle keyifli bir gün geçirdi.