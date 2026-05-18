İzmir Büyükşehir Belediyesi, eğitimden ulaşıma, sanattan istihdama kadar gençlere yönelik projelerini genişleterek 'genç dostu kent' vizyonunu hayata geçiriyor.

İZMİR (İGFA) İzmir Büyükşehir Belediyesi, gençlerin eğitimden ulaşıma, sanattan kariyere kadar yaşamın her alanında daha güçlü yer alabilmesi için projelerini büyütüyor; 'genç dostu kent' vizyonuyla İzmir'i gençlerin nefes aldığı, ürettiği ve geleceğini kurduğu bir kente dönüştürüyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin gençlere yönelik hizmetleri her geçen gün genişliyor. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay'ın yakından takip ettiği çalışmalarla birlikte 'genç dostu kent' anlayışı gençlerin yaşamının her alanına yayılıyor.

Türkiye'nin dört bir yanından eğitim için kente gelen ve iş yaşamına atılmak üzere olan gençleri çalışmaların merkezine alan Büyükşehir Belediyesi; eğitimden sanata, istihdamdan barınmaya kadar dev projelere imza atıyor. İzmirli gençler, sadece hizmet alan değil, kenti yöneten aktörlere dönüşüyor.

NELER YAPILIYOR?

Sanata erişimin kolaylaştırılması için 'Stüdyo Kültürpark' hizmete açıldı. Türkiye'ye örnek olacak şekilde gençlere ücretsiz profesyonel müzik desteği sağlanıyor. 260 metrekarelik profesyonel alanda genç müzisyenler; kayıt, prova ve mix odalarını ücretsiz kullanarak hayallerindeki eserleri gerçeğe dönüştürüyor.

Gençler için kariyer ve istihdam olanakları da yaratılıyor. 'İzmir Seninle' programı ile iş hayatına hazırlanan 22-28 yaş arası gençler, yapay zekâ destekli simülasyonlar ve uzman mentörlük desteğiyle buluşuyor.

115 gencin iş dünyasıyla kurduğu bu köprü, yerel istihdamda yeni bir model oluşturuyor. İzmir Seninle ile kariyer yolculuğuna başlayan 115 genç, 80 mentör ile emin adımlarla yoluna devam ediyor.

GENÇLER EKONOMİK KRİZDE NEFES ALIYOR

Gençlere eğitim olanakları ve yeni sosyal yaşam alanları sunmak için de önemli adımlar atılıyor. Kültür gezileriyle 3 bin genç tarihi rotaları ücretsiz keşfetti ve bu sayı her geçen gün artıyor.

Alsancak Talâtpaşa Gençlik Merkezi'ndeki kurslarla konservatuvar başarısı yüzde 85'i aşarken, İngilizce konuşma kulüpleriyle 500 gencin dil pratiği yapması sağlandı. Ayrıca Örnekköy'de kız öğrencilere sunulan barınma desteği, ekonomik krizde nefes aldırıyor.

GENÇLİK POLİTİKASI İLE GELECEK VİZYONU ŞEKİLLENECEK

Gelecek vizyonu için de yoğun mesai harcanıyor. Haziran ayında 'Yerel Gençlik Politikası Belgesi'nin yayımlanması hedefleniyor. Belgeyle birlikte tüm bu çalışmalar stratejik bir zemine oturacak. Yaz aylarında başlayacak deniz sporları ve festivallerle de İzmir, gençliğin başkenti olmaya devam edecek.

ULAŞIMDA KRİTİK KARAR

Ulaşımda fırsat eşitliği sağlamak amacıyla indirimli ulaşım kriterlerinde de değişikliğe gidildi. Yeni dönemde ulaşım indiriminden yararlanmak için öğrenci zorunluluğu aranmazken, 7-26 yaş arasındaki tüm gençlerin indirimli tarifeye dahil olmasının önü açıldı.

SAĞLIKLI İZMİR İÇİN SIKI ÇALIŞMA

Gençlere yönelik çalışmalar kapsamında 30 yaş altı vatandaşlara Buca Sosyal Yaşam Kampüsü'nde halk oyunları kursu veriliyor. Buca Hasanağa Bahçesi, Bornova Aşık Veysel Rekreasyon Alanı, Karşıyaka Bostanlı Rekreasyon Alanı, Kültürpark'ta gençlere ücretsiz spor malzemesi sunuluyor.

Celal Atik Spor Salonu, İzmir Marina, Can Çağnay Spor Salonu tesislerinde ücretsiz pilates, yoga, temel egzersiz hareketleri dersleri tecrübeli eğitmenler tarafından veriliyor.

KENTİN DÖRT BİR YANINA BİLGİ YUVALARI AÇILIYOR

İzmir Büyükşehir Belediyesi, gençler için peş peşe yeni merkezler açmayı sürdürüyor. Son iki yılda Menemen Gençlik Kütüphanesi, Konak Metro Kütüphanesi, İlber Ortaylı Kütüphanesi ve Hasan Ali Yücel Kütüphanesi hizmete girerken, kentteki toplam kütüphane sayısı 12'ye ulaştı. Bornova Aşık Veysel Kütüphanesi için çalışmalar sürüyor. Mevcut kütüphaneler de gençlerin ders çalıştığı, araştırma yaptığı ve sosyalleştiği yeni nesil yaşam alanlarına dönüştürüldü.

YKS DESTEĞİ

İzmir Büyükşehir Belediyesi, ailelerin ekonomik yüklerini hafifletmek, eğitim süreçlerine katkı sunmak, fırsat eşitliğini güçlendirmek ve eğitim hayatlarındaki başarılarını desteklemek adına Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girecek gençlere sınav ücreti desteği sağlıyor. Bu kapsamda ihtiyaç sahibi toplam 363 öğrenciye 478 bin 450 TL YKS sınav ücreti için nakdi destek sağlandı. Eğitim Köprüsü Projesi ile de maddi imkânları yetersiz ve gelir düzeyi düşük ailelerin başarılı öğrencileri için eğitim gönüllüleri, vakıflar, iş insanları, meslek odaları ve site sakinleri gibi çeşitli kişi ve kurumlar ile hayırsever vatandaşlar arasında köprü kuruluyor. Bu kapsamda ihtiyaç sahibi 157 öğrenciye 1 milyon 185 bin TL'lik nakdi destekte bulunuldu.

Yapay Zeka Destekli Matematik Öğretimi Projesi ile de öğrencilerin matematikte eksik olduğu konular tespit edilerek, bu eksiklerin giderilmesine yönelik özel bir çalışma ortamı hazırlanıyor. 2024, 2025 ve 2026 yıllarında toplam 1100 öğrenciye destek sağlandı.

ÜNİVERSİTELİLERE YEMEK

İzmir Büyükşehir Belediyesi hem kentte ikamet eden hem de başka şehirlerden gelerek ailelerinden uzakta yaşayan öğrenciler için Ege Üniversitesi içi metro durağı, Katip Çelebi Üniversitesi içi kız yurdu yakını, Bakırçay Üniversitesi Yemekhanesi, Demokrasi Üniversitesi önü, Dokuz Eylül Üniversitesi Tarık Akan Gençlik Merkezi önü ve İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü (İYTE) içindeki kütüphane önünde oluşturulan noktalarda her gün 16.00-18.00 saatleri arasında ücretsiz olarak ortalama 4 bin kişilik yemek dağıtıyor.

ÜCRETSİZ ÇAMAŞIRHANE VE NAKLİYE HİZMETİ

İzmir'de öğrenim gören üniversite öğrencileri için Bornova ve Çiğli ilçelerinde ücretsiz çamaşır yıkama ve kurutma hizmeti sunuluyor. Üniversite öğrencilerinin hijyen koşullarını iyileştirmek, günlük yaşamlarını kolaylaştırmak ve ekonomik yüklerini hafifletmek amacıyla verilen hizmetten, üniversite öğrencileri 18 bin 848 kez yararlandı. Ayrıca İzmir'deki üniversitelerde öğrenim gören öğrencilerin İzmir il sınırları içerisinde bir adresten diğerine taşınmaları için nakliye desteği de veriliyor. Ücretsiz nakliye desteğinden 465 öğrenci faydalandı.

SINAV KAYGISINI AZALTMAK İÇİN DESTEK

Öğrencilerin derslerdeki başarılarını artırmak, sınav kaygısını azaltmak amacıyla Konak Sınav Destek Birimi, Evka-1 Sosyal Yaşam Kampüsü ve Karabağlar/Limontepe Sınav Destek Merkezi de önemli merkezler olarak öne çıkıyor.

Türkçe, Matematik ve İngilizce alanında uzman öğretmenler tarafından konu anlatımları, tekrarlar ve soru çözüm etkinlikleri gerçekleştiriliyor, sınav kaygılarının azaltılması için geziler düzenleniyor. 2025 yılından itibaren 3 bin 359 öğrenciye YKS ve LGS hazırlık sürecinde destek sağlandı.

İNGİLİZCE EĞİTİMİ VERİLİYOR

Üniversite ve lise öğrencilerinin İngilizce dil becerilerini geliştirmek, akademik başarılarını desteklemek ve mesleki yaşamlarında avantaj sağlayacak dil yetkinliklerini kazandırmak üzere de İngilizce eğitimi veriliyor. 885 öğrenciye İngilizce eğitimi verildi.

Öğrencilerin İngilizce konuşma becerilerini geliştirmeleri amacıyla da English Speaking Club'lar da hayata geçirildi. Lise ve üniversite öğrencilerini de kapsayan hizmetten toplam 1332 öğrenci yararlandı.