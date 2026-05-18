The Distinguished Gentleman's Ride'ın Türkiye ayağı, ELF sponsorluğunda 16-17 Mayıs 2026'da İstanbul ve İzmir'de yapıldı. Yaklaşık 1.000 sürücü, Movember Vakfı yararına erkek sağlığı farkındalığı için klasik motosikletleriyle yola çıktı.

İSTANBUL (İGFA) - Dünyanın farklı şehirlerinde klasik ve vintage motosiklet tutkunlarını aynı amaç etrafında buluşturan The Distinguished Gentleman's Ride'ın Türkiye ayağı bu yıl İstanbul ve İzmir'de gerçekleştirildi. ELF sponsorluğunda düzenlenen etkinlikte, şık giyimli sürücülerin oluşturduğu kortejler, prostat kanseriyle mücadele, erkek ruh sağlığı, araştırma ve farkındalık çalışmaları için Movember Vakfı yararına bağış toplandı.

The Distinguished Gentleman's Ride'ın Türkiye ayağı kapsamında İstanbul etkinliği ELF marka elçisi Orkun Olgar'ın katılımı ile 16 Mayıs 2026 Cumartesi, İzmir etkinliği ise 17 Mayıs 2026 Pazar günü gerçekleştirildi. İki şehirde düzenlenen sürüşlerde 1.000 kadar motosiklet tutkunu erkek sağlığı farkındalığı için yola çıktı.

İstanbul ve İzmir'de klasik ve vintage motosikletleriyle bir araya gelen katılımcılar; takım elbiseleri, papyonları, vintage aksesuarları ve centilmen sürüş kültürünü yansıtan stilleriyle şehirlerde dikkat çeken kortejler oluşturdu. Etkinlik, motosiklet kültürünü sosyal sorumlulukla buluşturarak erkek sağlığına yönelik farkındalığın kamusal alanda görünürlük kazanmasına katkı sağladı.

ŞIK SÜRÜŞ KÜLTÜRÜ SOSYAL SORUMLULUKLA BULUŞTU

The Distinguished Gentleman's Ride, klasik ve vintage motosiklet tutkunlarını yalnızca bir sürüş etkinliği için değil, erkek sağlığına yönelik küresel farkındalığın parçası olmak için bir araya getiriyor. Etkinlik kapsamında toplanan bağışlar, Movember Vakfı aracılığıyla prostat kanseriyle mücadeleye, erkek ruh sağlığı çalışmalarına ve bu alanlardaki araştırma projelerine aktarılıyor.

DGR'nin ayırt edici yönlerinden biri, motosiklet kültürünü görsel olarak güçlü ve pozitif bir farkındalık diline dönüştürmesi. Türkiye'de gerçekleştirilen sürüşlerde de klasik motosikletler ve şık giyim kodu, erkek sağlığına ilişkin çoğu zaman ertelenen konuların daha görünür ve konuşulur hâle gelmesine destek oldu.