Çayırova Kaymakamlığı, Çayırova Belediyesi ve Çayırova İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün ortaklığında düzenlenen 'Haydi Oyuna Projesi Geleneksel Çocuk Oyunları Şenliği', bugün Çağdaşkent Mesire Alanı'nda gerçekleştirildi. Renkli ve neşeli anlara sahne olan etkinlik, geleneksel çocuk oyunlarını gelecek nesillere aktarıyor.

Çayırova Kaymakamlığı, Çayırova Belediyesi ve Çayırova İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün ortaklığında düzenlenen Geleneksel Çocuk Oyunları Şenliği programı'na Çayırova Kaymakamı Ahmet Önal, Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, Çayırova İlçe Emniyet Müdürü Şenol Toklu, Çayırova İlçe Milli Eğitim Müdürü Recep Demir, protokol üyeleri, muhtarlar, öğrenciler ve velileri katılım gösterdi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'yla başlayan programda günün anlam ve önemine ilişkin konuşmalar gerçekleştirildi. Törende açıklamalarda bulunan Başkan Çiftçi, 'Çocuklar heyecanlı mısınız? Biz bu tür programları olabildiğince desteklemeye çalışıyoruz. Burada eğlenceli bir program olacak. Hepinize iyi eğlenceler diliyorum' dedi.

'OYUN ALANININ KURDELESİ KESİLDİ'

Başkan Çiftçi'nin akabinde kürsüye çıkan Kaymakam Önal ise, 'Bu anlamlı ve özel günde hepinizi saygıyla selamlıyorum. Bizler bu geleneksel oyunlarla büyüdük. Dijital dünyanın çok karanlık yüzleri var ve bundan kaçınmanın en önemli yolu geleneksel oyunlarla çocuklarımızı tanıştırmak' açıklamasında bulundu. Konuşmaların ardından minik öğrencilerin hazırladığı gösteriler ilgiyle izlenirken, daha sonrasında protokol üyeleri oyun alanının kurdelesini kesti.

Kaymakam Önal, Başkan Çiftçi ve beraberindeki heyet, oyun alanını gezdi. Çayırovalı çocuklar kendileri için hazırlanan atölyeler ve oyun stantlarında doyasıya eğlenirken, geleneksel oyunların güzelliğini keşfetti.

Program sonrasında açıklamalarda bulunan Başkan Çiftçi, 'Geleneksel oyunlarımızı geleceğe taşıyoruz. Çayırova İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüz ile birlikte düzenlediğimiz Çocuk Oyunları Şenliği'nde çocuklarımızın mutluluğuna ortak olduk. Geleneksel çocuk oyunlarımızı geleceğe taşıyacak bu güzel organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum' dedi.