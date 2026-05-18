İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları'nın (İzBBŞT) gençleri profesyonel tiyatro sahnesiyle buluşturmayı hedefleyen 'İzBBŞT Gençlik Günleri' Karayel Band konseriyle sona erdi. Gençler, grubun söylediği şarkılara hep bir ağızdan eşlik etti.

4 BİN 742 SEYİRCİ AĞIRLANDI

İzmir Şehir Tiyatroları'nın 3-17 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirdiği 'İzBBŞT Gençlik Günleri' sona erdi. Şehrin dört bir yanından 15 farklı lise ve üniversite tiyatro topluluğunun oyunlarını sahnelediği etkinlik boyunca İzBBŞT sahnelerinde sanat şöleni yaşandı.

Gençlik Günleri'nde 415 genç, oyun ekiplerinde görev alırken, 4 bin 742 seyirci gençlerin sahneye taşıdığı oyunları seyretti. Etkinlik boyunca ayrıca dokuz yaratıcı atölye ve bir mesleki söyleşi yapıldı. Atölyelerde ağırlanan 200 katılımcı da tiyatronun mutfağını keşfetme fırsatı buldu.

'GENÇLERİN BİRBİRİNİ TANIMASINI ÖNEMSİYORUZ'

Kapanış konserinde gençlere seslenen İzBBŞT Genel Sanat Yönetmeni Levent Üzümcü, İzmir'de sanata ilgi duyan gençlerin birbirleriyle tanışmasını çok önemsediklerini hatırlatarak, 'Gençlik Günleri'ni yapmamızdaki asıl amaç gençlerin birbirleriyle tanışmasıydı. Umuyorum bu tanışıklık gelişir ve birbirlerini hiç bırakmazlar. Çünkü böyle günlerde zevkleri, beğenileri ve ilgi alanları benzer olan insanların birbirlerini bulmaları çok önemli. İnsanlar birbirlerini buldukça çoğalır, çoğaldıkça kendilerini daha güçlü hissederler. Gençlik Günleri için emek veren tüm meslektaşlarıma, çalışma arkadaşlarıma ve değerli gençlere çok teşekkür ederim' dedi.