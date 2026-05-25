Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin Yenişehir Emekli Evi'nde düzenlediği bayramlaşma programında emekliler bir araya gelerek bayram sevincini paylaştı. Samimi sohbetlerin, dayanışmanın ve eski bayramların sıcaklığının hissedildiği etkinlikte vatandaşlar, Büyükşehir Belediyesi'nin emeklilere yönelik hizmetlerinden duydukları memnuniyeti dile getirdi.

MERSİN (İGFA) - Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından Yenişehir Emekli Evi'nde düzenlenen bayramlaşma programı, emeklileri aynı bayram sevincinde buluşturdu. Etkinlikte Emekli Evi üyeleri, hem arkadaşlarıyla bir araya gelme fırsatı buldu hem de bayramın birlik ve beraberlik ruhunu yaşadı.

DÖNMEZLER: 'BÜYÜKŞEHİR, EMEKLİ EVİ ÜYELERİNİN HER ZAMAN YANINDA'

Bayramlaşma programında konuşan Sosyal Hizmetler Dairesine Başkanlığına bağlı Sosyal Hizmetler Şube Müdürü Suzan Dönmezler, bayramların kırgınlıkların unutulduğu, dostlukların pekiştiği özel günler olduğunu söyledi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak emekli evi üyelerinin her zaman yanında olduklarını ifade eden Dönmezler, 'Sizler geçmişin rehberi olarak bizlere ışık tutuyorsunuz. Bizler de sizlerle birlikte olmaktan her zaman mutluluk duyuyoruz' dedi. Dönmezler, tüm emeklilerin bayramını kutlayarak sağlıklı ve huzurlu nice bayramlar temennisinde bulundu.