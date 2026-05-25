Kayseri Kocasinan Belediyesi tarafından Kurban Bayramı öncesi ilçe genelinde mezarlıklar temizlenerek daha güzel bir görünüme kavuşturuluyor.

KAYSERİ (İGFA) - Kayseri Kocasinan'da mezarlıkların bayrama hazır hâle geleceğini belirten Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Kayserililerin Kurban Bayramı'nı daha huzurlu ve daha temiz bir şekilde geçirebilmesi için çalışmaların aralıksız devam ettiğini söyledi.

'Vatandaşlarımızın ibadetlerini daha güzel bir şekilde yapabilmeleri için olağan gayretimizle çalışıyoruz' diyen Başkan Çolakbayrakdar, Kayserililere sorunsuz bir bayram yaşatmayı hedeflediklerini vurguladı. Başkan Çolakbayrakdar, mezarlıklarda gerçekleştirilen çalışmalar hakkında şunları aktardı: 'Şu ana kadar belirli aralıklarla gerçekleştirdiğimiz rutin faaliyetlere, Kurban Bayramı dolayısıyla ek çalışmalar yaptık. Vatandaşlarımızın mezarlık ziyaretlerini daha temiz ve daha ferah bir ortamda gerçekleştirmeleri için mezarlıklarda kuruyan otlar, dikenler, atılan çöp ve katı atıklar temizleniyor. Arife Günü ve Kurban Bayramı süresince vatandaşlarımızın vefat eden yakınlarının mezarlarını ziyaretlerinde herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için tüm tedbirleri alıyoruz.'

Başkan Çolakbayrakdar, şimdiden Kurban Bayramı'nın hayırlara vesile olmasını, şehrimize, ülkemize, tüm İslam âlemine ve insanlığa huzur ve sağlık getirmesini dileyerek sözlerini tamamladı.

Öte yandan Kocasinan Belediyesi, teknolojik temizleme cihazları ve profesyonel ekiplerle camilerin dış temizliğinin yanında halı, kapı, cam, ahşap, kitaplık ve fayansları da hijyenik olarak temizleyip gül suyuyla yıkıyor. Toplam 4'er kişiden oluşan 3 ayrı cami temizleme ekibi, ilçe sınırları içerisinde bulunan tüm camileri ayda en az bir kez temizlerken, gül suyuyla ise camilerin mis gibi kokmasına katkı sağlıyor.