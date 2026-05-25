Türk Hava Kurumu (THK) Keşan Şube Başkanı Eyyup Kavazlar, 2025 yılında olduğu gibi 2026 Kurban Bayramı'nda da kurban derilerinin toplanmayacağını açıkladı.

Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - THK Keşan Şube Başkanı Eyyup Kavazlar, yazılı açıklamasında bu yıl da kurban derilerinin toplanmayacağını duyurdu. Kavazlar, küçükbaş kurban derilerinin tuzlanmaması ve sıcak hava koşulları nedeniyle kısa sürede bozulduğunu, bu yüzden deri tüccarlarının küçükbaş derilerini almadığını belirtti.

Kavazlar, 1925'te Atatürk'ün imzasıyla kurulan THK'nın Keşan'da 101 yıldır faaliyetlerini sürdürdüğünü hatırlatarak, gelirlerin fitre, zekât, bağış ve kurban derileriyle sağlandığını ifade etti. Ancak son yıllarda alınan kararlarla bu yöntemlerin değiştiğini, bunun da şubeye zarar verdiğini dile getirdi.

2024 yılında Keşan Ticaret Borsası'nın işlettiği mezbaha nedeniyle yaşanan gelir paylaşımı sorunlarının şubeyi zarara uğrattığını belirten Kavazlar, bu nedenle 2025 ve 2026 yıllarında kurban derisi toplama kararı alınmadığını ve THK Genel Merkezi tarafından da onaylandığını açıkladı.

Kavazlar, açıklamasında Keşan halkının anlayışına sığındıklarını belirterek, 'Bir Pilot da Sen Yetiştir' kampanyasına kesimsiz kurban bağışlarıyla destek verilmesini istedi.