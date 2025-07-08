Sakarya Büyükşehir Belediyesi, artan hava sıcaklıkları ve düşen nem oranlarının yangın riskini ciddi ölçüde artırdığına dikkat çekerek kamuoyu ile dikkat çeken bazı verileri paylaştı.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, son zamanlarda artan orman yangınlarıyla ilgili önemli veriler paylaştı ve dikkat çekici bir uyarı mesajı yayınladı.

Büyükşehir, etkili olan çöl sıcaklarında, nemin ve sıcaklığın çok yüksek olduğu günlerde yaşanan orman yangınlarının %90’ına insanların sebep olduğu belirtildi.

Yapılan açıklamada, özellikle önümüzdeki kavurucu sıcak günlerde piknik ateşi yakılmaması, anızların kesinlikle yapılmaması, sönmeyen sigaraların ormanlara atılmaması ve doğanın içinde cam kırıklarının yer aldığı atıkların bırakılmaması konusunda önemli bir uyarı yapıldı.

Tarım araçları için önemli uyarı

Ayrıca mesajda, tarımsal faaliyetlerin yoğun olduğu yaz döneminde tarım araçlarının kıvılcımla yangına neden olma riski bulunduğu için bakımının düzenli yapılması, her tarım aracında orman yangını ihtimali sebebiyle 12 kiloluk yangın söndürme tüpünün bulunması gerektiği belirtildi.

“Rüzgârın etkisiyle kontrolden çıkan anız yangınları, ormanlık alanlara sıçrayarak büyük felaketlere yol açabiliyor” denilen açıklamada şu ifadeler yer aldı:

PİKNİK, ANIZ ATEŞİ, SİGARA İZMARİTİ VE CAM KIRIĞI…

“Orman yangınlarının yüzde 90'ına yakınının insan kaynaklıdır. Hava sıcaklığının yüksek ve nem oranının düşük olması sebebiyle yangın risklerini arttırmaktadır. Ormanlık alanlarında piknik ateşi yakılmamalıdır. Sönmemiş sigara izmaritleri ormanlık alanlara atılmamalıdır. Yangına sebebiyet verebilecek her türlü şişe, cam kırığı mercek görevi gördüğünden yol kenarları ile orman alanlarına atılmamalıdır. Kesinlikle anızlar yakılmamalıdır. Ayrıca tarım araçlarının mevsimsel döneminde kullanımının yoğun olduğundan, çıkabilecek muhtemel kıvılcımların kuru otları tutuşturmasının önüne geçebilmek için, araç bakımlarının yapılması ve yangın söndürme cihazı (en az 2 adet 12 kg.’lık yangın tüpü) bulunması gerekmektedir.” denildi.

“KÜÇÜK DİKKATSİZLİKLER, BÜYÜK FELAKETLER GETİREBİLİR”

“Alınan tedbirlerle bölgelerde orman yangınlarının önüne geçilmesi mümkün olacaktır. Ormanlarımız, yalnızca yeşil alanlarımız değil, su kaynaklarımızın, oksijenimizin, biyolojik çeşitliliğimizin ve doğal yaşamın güvencesidir. Tüm vatandaşlarımızı, bu bilinçle hareket etmeye, küçük dikkatsizliklerin büyük felaketlere yol açabileceğini unutmadan hareket etmeye davet ediyoruz. Alınacak basit ama etkili tedbirlerle orman yangınlarını önlemek mümkündür. Tedbirimizi alalım, ormanlarımızı koruyalım. Özellikle çöl sıcağı etkisinde geçecek olan önümüzdeki günlerde çok dikkatli davranmalıyız”

Yetkililer, vatandaşların şüpheli bir duman ya da yangın fark etmeleri durumunda, zaman kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezi’ni aramaları gerektiğini de hatırlattı.