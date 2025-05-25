Sakarya Büyükşehir Belediyesi, gençleri bağımlılıklardan korumak ve sağlıklı yaşam bilinci kazandırmak için Yeşilay ile birlikte farkındalık eğitimlerini sürdürüyor. Son olarak Namık Kemal Ortaokulu öğrencilerinin katıldığı eğitimler bilgilendirici içeriği ve eğlenceli aktiviteleriyle dikkat çekti.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi, gençlerin bağımlılıklardan korunması ve sağlıklı bireyler olarak yetişmeleri amacıyla eğitici ve farkındalık artırıcı etkinlikler düzenlemeye devam ediyor.

Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü’nün Yeşilay ile birlikte düzenlediği etkinliklerin son konuğu Adapazarı Namık Kemal Ortaokulu öğrencileri oldu.

250’den fazla öğrencinin katıldığı etkinlikler ilk olarak bağımlılık türleri hakkında kapsamlı ve bilgilendirici bir seminer ile başladı. Gençlerin farkındalığını artırmayı hedefleyen seminer hem öğretici hem de ilgi çekici içerikleriyle öğrencilerden büyük ilgi gördü.

Seminerin ardından etkinlikler okulun bahçesinde, temiz havada devam etti.

Öğrenciler, çeşitli bahçe oyunlarıyla hem eğlendi hem de keyifli vakit geçirdi. Hafıza, denge ve dikkat geliştirmeye yönelik oyunların yanı sıra, fiziksel aktivitelerle zinde kalmaları sağlandı. Böylece öğrenciler hem bilgiyle donandı hem de hareket dolu bir gün geçirdi.