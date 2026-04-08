Türkiye Sağlık ve Sosyal Hizmet İşçileri Sendikası ile Düzce Üniversitesi Hastanesi arasında, sağlık çalışanlarına yönelik şiddet ve tacizin önlenmesine ilişkin iş birliği protokolü imzalandı.

Sefer DEMİR / DÜZCE (İGFA) - 'Şiddet ve Tacize Sıfır Tolerans' yaklaşımı esas alınarak hazırlanan protokolün, sağlık çalışanlarının daha güvenli ve huzurlu bir ortamda görev yapmasına katkı sağlaması hedefleniyor.

Protokol kapsamında, sağlık çalışanlarının eşit ve güvenli koşullarda çalışabilmesi için gerekli adımların atılması, şiddet ve taciz vakalarına karşı ortak mücadele yürütülmesi planlanırken, kurum içi farkındalığın artırılması, önleyici mekanizmaların güçlendirilmesi ve sürdürülebilir bir çalışma ortamının oluşturulması da amaçlandı.

Düzce Üniversitesi Hastanesi'nde gerçekleştirilen imza törenine hastane yönetimi ile sendika temsilcileri katıldı.

Törende Başhekim Prof. Dr. Cengiz Tuncer, Başhekim Yardımcısı ve Başmüdür Mehmet Fuat Çetin ile Müdür Yardımcısı Nuray Odabaşı yer aldı. Sendika adına ise Zonguldak Şube Başkanı Hakan Uzun, Şube Mali Sekreteri Merve Üvez, Şube Kadın Komisyonu Başkanı Filiz Özdoğan ile işyeri temsilcileri Seyfettin Çakır ve Selman Cirit hazır bulundu.

Yetkililer, imzalanan protokol ile sağlık çalışanlarının çalışma şartlarının iyileştirilmesi adına önemli bir adım atıldığını belirterek, benzer uygulamaların yaygınlaştırılması konusunda ortak irade ortaya konulduğunu ifade etti.