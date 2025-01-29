Sakarya Büyükşehir Belediyesi, vatandaşlardan ve öğrencilerden gelen talepleri dikkate alarak yürüttüğü çalışma kapsamında şehrin en işlek noktalarına montajladığı yeni nesil duraklardan biriniSerdivan Mehmet Akif Ersoy Caddesi’nde hizmete aldı.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi, şehrin dört bir yanında ulaşımı daha konforlu bir hale getirmek için vatandaşların taleplerini yerine getiriyor.

ESTETİK VE GÜVENLİ NOKTALAR

Büyükşehir ekipleri, şehrin en işlek caddelerine ve dört bir yanına yeni nesil duraklar montajlayarak toplu taşıma kullanan vatandaşlara estetik ve güvenli alanlar sunuyor.

Çalışmalardan sonuncusu ise son dönemde ulaşım yoğunluğunun oldukça arttığı Serdivan Mehmet Akif Ersoy Caddesi’nde uygulandı.

SON İŞLEM SERDİVAN’DA

Serdivan’ın trafiğine bir durak noktası daha kazandıran ekipler, vatandaşların kullanımına sundu.

“VATANDAŞLARIMIZIN TALEPLERİNİ DİKKATE ALIYORUZ”

Vatandaşlardan gelen taleplerin dikkate alındığı ve ulaşım hizmetlerinin daha konforlu hale getirilmesi için çalışmaların sürdüğünü vurgulayan Büyükşehir Belediyesi,“Vatandaşlarımızdan gelen talepleri değerlendirerek Serdivan Mehmet Akif Ersoy Caddesi’ne yeni bir durak montajını tamamladık. Toplu taşıma hizmetlerimizin kalitesini artırmak ve hemşerilerimizin ulaşımını kolaylaştırmak için çalışmalarımıza devam edeceğiz”denildi.