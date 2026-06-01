Trabzon Büyükşehir Belediyesi'nin kültür ve sanat etkinlikleri kapsamında düzenlenen programda sahne alan Trabzon Görme Engelliler Sanat ve Spor Kulübü, seslendirdiği birbirinden güzel türkülerle izleyicilere unutulmaz bir müzik ziyafeti sundu.

TRABZON (İGFA) - Trabzon Büyükşehir Belediyesi'nin kültür ve sanat etkinlikleri kapsamında düzenlenen Türk Halk Müziği konserleri, sanatseverlerden yoğun ilgi görüyor.

Trabzon Görme Engelliler Sanat ve Spor Kulübü tarafından Hamamizade İhsan Bey Kültür ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilen Türk Halk Müziği konseri, izleyicilere unutulmaz bir müzik ziyafeti sundu.

Anadolu'nun farklı yörelerinden seslendirilen birbirinden güzel türküler, salonu dolduran dinleyicilere keyifli anlar yaşattı.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, 'Kültür ve sanat etkinliklerimizle vatandaşlarımızı sanatın farklı dallarıyla buluşturmaya devam ediyoruz. Sanatın birleştirici gücüne inanıyor, toplumun her kesiminin kültürel ve sanatsal faaliyetlere katılımını destekliyoruz. Şehrimizin kültür-sanat hayatına katkı sunan tüm sanatçılarımıza teşekkür ediyoruz' denildi.