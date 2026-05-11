SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri, yaya trafiğinin yoğun olduğu Çark Caddesi ve Uzunçarşı'da yaptığı kapsamlı denetimde, vatandaşların güvenliği ve huzuru için motosiklet-bisiklet sürücülerini tek tek durdurarak uyardı.

TEK TEK UYARILAR YAPILDI

Şehrin en yoğun yaya güzergâhları arasında yer alan bölgelerde yapılan denetimlerde, yürüyüş alanlarını kullanan motosiklet ve bisiklet sürücüleri tek tek durdurularak uyarılar yapıldı.

Özellikle yaya güvenliğini riske atan kullanımlara müdahale edildi. Ekipler çocuklu ailelerin, yaşlıların ve engellilerin geçiş alanlarını işgal eden tüm vatandaşlara cadde ve çarşı boyunca uyarılar yaptı.

ARAÇ TRAFİĞİNE

Trafiğe kapalı alanlarda hız yapan ya da yaya akışını tehlikeye atan sürücüler, araç trafiğine yönlendirildi.

Büyükşehir Zabıtası, kamu düzenini sağlamak ve vatandaşların güvenliğini artırmak amacıyla özellikle yaz sezonu boyunca uygulamalarına devam edecek.