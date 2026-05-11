ANKARA (İGFA) - Ankara Büyükşehir Belediyesi ve Ankara Kent Konseyi iş birliğiyle düzenlenen '2. Engelsiz Ankara Festivali' Gençlik Parkı'nda kapılarını açtı.

Festivalde konserlerden dans gösterilerine, atölyelerden bilgilendirme stantlarına kadar birçok etkinlik Başkentlilerle buluşuyor. Engelli bireylerin sosyal yaşamda daha görünür ve aktif olmasını amaçlayan festival, 16 Mayıs'a kadar ziyaretçilerini ağırlayacak.

'Başkent'te Engel Yok, Şenlik Var' mottosuyla gerçekleştirilen festivalde, engelli bireylerin sosyal yaşamda daha görünür ve etkin olması hedefleniyor.

Bu yıl ikinci kez düzenlenen festivalde, konserler, dans gösterileri, eğlenceli atölyeler ve bilgilendirme stantları Başkentlilerle buluşuyor. Festival alanında her yaştan ziyaretçi hem eğlenceli vakit geçiriyor hem de farkındalık kazanıyor.

IŞIK: 'ENGELLERİ ZİHİNLERDEN KALDIRIYORLAR'

Festivalin açılış programına, ABB Meclis Birinci Başkan Vekili Ertan Işık, ABB Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Daire Başkanı Mesut Halıcı, Ankara Kent Konseyi Engelliler Meclisi Başkanı Yıldıray Çınar, Türkiye Sakatlar Konfederasyonu Başkan Yardımcısı Murat Aslanhan, Gökyüzü Vakfı Başkan Yardımcısı Didem Coral İncili ile çok sayıda STK temsilcisi ve vatandaş katıldı.

Festivalin açılışında konuşan ABB Meclis Birinci Başkan Vekili Ertan Işık engelli bireylerin üretkenliğine dikkat çekerek, 'Ben buradaki insanları beyinlerdeki ve zihinlerdeki engelleri kaldıran insanlar olarak görüyorum. Biraz önce gittiğim bir stantta yapılan el emeklerini gördüğümde bu el emeklerinin yüzde 10'unu dahi bizim yapamayacağımızı, yeteneklerini sergilediklerini gördüm' ifadelerini kullandı.