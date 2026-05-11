Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı Engelli Hizmetleri Şube Müdürlüğü, Anneler Günü kapsamında özel gereksinimli bireylerin annelerine yönelik çeşitli atölye programları düzenledi.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Anneler Günü'nde özel gereksinimli bireylerin annelerini anlamlı bir etkinlikle bir araya getirdi. Sosyal Gelişim Merkezleri'nde düzenlenen programlarda anneler, farklı atölye çalışmalarına katılarak kendileri için hazırlanan Anneler Günü etkinliğinde keyifli anlar yaşadı.

ANNELER ATÖLYELERDE BİR ARAYA GELDİ

Adapazarı Sosyal Gelişim Merkezi, ilçe SGM'ler ve Karaman Geçici Eğitim Merkezi'nde düzenlenen atölye etkinliklerinde anneler, vazo tasarımı, anahtarlık yapımı ve buket çiçek hazırlama çalışmalarına katılarak kendileri için hazırlanan özel günü birlikte geçirdi.

KARANFİLLERLE ANLAMLI KUTLAMA

Etkinliklerde el emeği ürünler hazırlayan annelere karanfil takdim edilirken, sevgi ve paylaşımın hâkim olduğu programlarda anneler keyifli anlar yaşadı, etkinlikler renkli görüntülere sahne oldu.

'ANNELERİMİZİN EMEĞİ HER ŞEYİN ÜZERİNDE'

Engelli Hizmetleri Şube Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, 'Hayatlarını büyük bir sevgi, sabır ve fedakârlıkla evlatlarına adayan annelerimizin Anneler Günü'nü gönülden kutluyoruz. Bu özel günde annelerimizle bir araya gelerek onların mutluluğuna ortak olmak istedik. Tüm annelerimizin Anneler Günü kutlu olsun' ifadelerine yer verildi.