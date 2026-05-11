Ordu Büyükşehir Belediyesi, Çatalpınar ilçesine bağlı Göller Mahallesi'nin içme suyu kapasitesini artırmak ve altyapısını güçlendirmek amacıyla içme suyu terfi hattı projesini hayata geçirdi.

ORDU (İGFA) - Ordu'da içme suyu altyapısını güçlendirmek adına çalışmalarını sürdüren OSKİ ekipleri, daha önce belde belediyesi statüsünde bulunan Göller Mahallesi'nde önemli bir projeyi başlattı.

Toplam 2 bin 735 metre uzunluğunda planlanan içme suyu terfi hattı çalışmasının şu ana kadar 600 metrelik kısmı tamamlandı.

BAŞKAN GÜLER, GÖLLER MAHALLESİNE VERDİĞİ SÖZÜ TUTTU

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler'in ilçe ziyaretleri kapsamında Göller Mahallesi'nde sözünü verdiği projeler arasında yer alan içme suyu terfi hattı çalışmaları OSKİ ekipleri tarafından başlatıldı.

Projenin tamamlanmasıyla birlikte mahallede özellikle yaz dönemlerinde yaşanan su kesintilerinin sona ermesi bekleniyor.

MAHALLE SAKİNLERİ MEMNUN

Çalışmalardan duydukları memnuniyeti dile getiren mahalle sakinleri, 'Büyükşehir Belediye Başkanımız bizlere bu konuda söz vermişti. Sözünü tuttuğunu bir kez daha gösterdi.

Ekipler çalışmalara başladı. Her yıl yaşadığımız su sıkıntısını bu yaz yaşamayacağız. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz' ifadelerini kullandı.