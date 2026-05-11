Muğla Dalaman Belediyesi tarafından hayata geçirilen 'Halk Berber'in resmi açılışı düzenlenen törenle gerçekleştirildi.

MUĞLA (İGFA) - Muğla Dalaman Belediyesi Hizmet Binası'nın 1'inci katında hizmet veren Halk Berber'in açılış programına Dalaman Belediye Başkanı Sezer Durmuş, Cumhuriyet Halk Partisi Dalaman İlçe Başkanı Bilal Sarıhan, Belediye Başkan Yardımcısı Rıza Kurt, Dalaman Muhtarları ve Azaları Derneği Başkanı Mustafa Kemal Yaman, belediye birim müdürleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Açılış programında konuşan Dalaman Belediye Başkanı Sezer Durmuş, vatandaş odaklı hizmet anlayışıyla özellikle yaşlı, emekli ve ihtiyaç sahibi vatandaşların yaşamını kolaylaştırmayı hedeflediklerini söyledi.

Başkan Durmuş, belediyeciliğin yalnızca altyapı ve fiziki yatırımlardan ibaret olmadığını vurgulayarak şunları söyledi: 'İlçemizde yaşayan 70 yaş ve üzeri kıymetli vatandaşlarımız artık belediyemiz bünyesinde ücretsiz berber hizmetinden faydalanabilecek.

Çünkü biz biliyoruz ki bazen küçük görünen bir hizmet, vatandaşımızın hayatında çok büyük bir mutluluğa dönüşebilir. Özellikle ülkemizin içinden geçtiği zorlu ekonomik koşullarda, geçim mücadelesi veren emekli vatandaşlarımızın bütçesine bir nebze de olsa katkı sunabilmek ve onların yanında olduğumuzu hissettirmek bizim için çok kıymetlidir. Ayrıca sağlık sorunları nedeniyle buraya gelemeyen, evde bakıma ihtiyaç duyan vatandaşlarımızı da unutmadık. Yaş sınırı olmaksızın evde tıraş hizmetimizi başlattık. Bunun yanında kırsal mahallelerimizde yaşayan vatandaşlarımız için de mobil berber hizmetimizi başlattık. Bozbel'den Taşbaşı'na kadar birçok mahallemizde, randevu sistemiyle hemşehrilerimize hizmetimizi ulaştırıyoruz. Çünkü biz Dalaman'ın merkezinde ne varsa kırsal mahallelerinde de aynı hizmet anlayışının olması gerektiğine inanıyoruz. Bizler Dalaman'da dayanışmayı büyütmeye, sosyal belediyeciliği güçlendirmeye ve her kesime dokunan hizmetler üretmeye devam edeceğiz.'

Konuşmaların ardından Başkan Sezer Durmuş ve protokol üyeleri tarafından açılış kurdelesi kesildi.