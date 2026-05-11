Manisa Büyükşehir Belediyesi, kiraz üretiminde büyük zarara yol açan 'Kanadı Noktalı Sirke Sineği' ile biyoteknik mücadele kapsamında üreticilere 160 bin adet elma sirkesi dağıtımına başladı. Projenin ilk dağıtımı Demirci ilçesinde gerçekleştirildi.

MANİSA (İGFA) - Çevre dostu tarımı ve sürdürülebilir üretimi hedefleyen Manisa Büyükşehir Belediyesi, kiraz bahçelerini tehdit eden zararlılara karşı biyoteknik yöntemlerle mücadelesine devam ediyor.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen projeyle kimyasal ilaç kullanımının azaltılması, ekosistemin korunması ve ihracatta engel teşkil eden ilaç kalıntısı sorunun ortadan kaldırılması amaçlanıyor. Büyükşehir Belediyesi, çevre dostu, düşük maliyetli ve sürdürülebilir bir yöntem olan biyoteknik mücadele yöntemi ile üreticilere destek oluyor.

11 İLÇEDE 160 BİN ELMA SİRKESİ DAĞITILACAK

Proje kapsamında Akhisar, Alaşehir, Demirci, Gördes, Salihli, Sarıgöl, Selendi, Soma, Şehzadeler, Turgutlu ve Yunusemre ilçelerinde bulunan 106 mahallede toplam 31 bin 942 dekarlık kiraz üretim alanda faaliyet gösteren 2 bin 653 üreticiye 160 bin adet kükürtsüz elma sirkesi dağıtılacak.

Demirci'de düzenlenen ilk dağıtım töreninde 826 üreticiye 18 bin 144 şişe sirke teslim edildi. Dağıtım törenine Manisa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanı Yılmaz Usta, Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı Demirci İlçe Şefi Melih Kuru, Demirci Ziraat Odası Başkanı Mehmet Karakaya, siyasi parti temsilcileri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.

'DEMİRCİ ÖNCELİKLİ İLÇELERİMİZDEN'

Kırsal Hizmetler Daire Başkanı Yılmaz Usta, biyoteknik mücadelenin önemine dikkat çekerek şunları söyledi: 'Çevreye zarar vermeyen, gıdada kalıntı bırakmayan ilaçsız yöntemi destekliyoruz. Kırsal Hizmetler Dairesi olarak Demirci, Gördes, Köprübaşı ve Selendi gibi ilçelerimiz öncelik verdiğimiz ilçeler arasında. Bu yıl 160 bin şişe elma sirkesi alımı gerçekleştirdik. Toplam 32 bin dekarlık alanda Suzuki olarak bilinen kanadı noktalı sirke sineğiyle mücadele edeceğiz. Üreticilerimize afetsiz ve verimli bir sezon diliyorum.'

'ÜRÜN KALİTESİ ARTTI'

Demirci Kargınışıklar Mahalle Muhtarı Osman Altun, desteklerin üreticiye önemli katkı sağladığını belirterek, 'Daha önce de bu sirkeleri kullandık. Ürünlerimizin kalitesi arttı. Ürünlerimizi rahatlıkla ihracata gönderdik. Desteklerden dolayı emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz' dedi.

'KURT SORUNU ÇÖZÜLDÜ'

Yiğitler Mahalle Muhtarı Hayrettin Karakaya da uygulamanın olumlu sonuç verdiğini ifade ederek, 'Önceki yıllarda kirazlarımızda ciddi kurt sorunu yaşanıyordu. Büyükşehir Belediyemizin sağladığı destek sayesinde bu sorun büyük ölçüde çözüldü. Başkanımız Besim Dutlulu'ya teşekkür ediyoruz' diye konuştu.