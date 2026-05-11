Bursa Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Anneler Günü dolayısıyla Zeyniler Çalıkuşu Kadınlar Tarımsal Kalkınma Kooperatifi üyeleriyle bir araya geldi.

BURSA (İGFA) - Bursa Yıldırım Belediyesi, Anneler Günü'nde anlamlı bir buluşmaya ev sahipliği yaptı. Başkan Oktay Yılmaz, emekleri ve fedakarlıklarıyla hayatı güzelleştiren annelerle bir araya geldi.

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Anneler Günü dolayısıyla Zeyniler Çalıkuşu Kadınlar Tarımsal Kalkınma Kooperatifi üyeleriyle bir araya geldi.

Kadın ve Aile Müdürlüğü'nün düzenlediği programa katılan Başkan Yılmaz, annelerin özel gününü kutladı. Başkan Oktay Yılmaz, kadınlarla sohbet ederek Anneler Günü'nün anısına çiçek takdim etti.

ANNELER BAŞ TACIMIZDIR

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz; annelerin yalnızca aileyi değil, toplumu da ayakta tutan en güçlü değer olduğunu vurguladı. Başkan Yılmaz, 'Annelik fedakarlığın, merhametin ve karşılıksız sevginin en güzel halidir. Aileyi ayakta tutan ve geleceği şekillendiren annelerimiz baş tacımızdır. Bir ömrü sevgisiyle güzelleştiren, fedakarlıklarıyla yolumuzu aydınlatan, duasıyla bizlere güç veren annelerimize minnettarız. Başta şehit annelerimiz olmak üzere tüm annelerimizin Anneler Günü'nü gönülden kutluyorum' dedi.

Başkan Oktay Yılmaz, Yıldırım Belediyesi olarak kadınların sosyal hayatta daha aktif rol alması için birbirinden önemli projeler yürüttüklerini belirtti. Yılmaz, bu kapsamda kadınlara yönelik eğitim, istihdam ve girişimcilik çalışmalarına devam edeceklerini söyledi.