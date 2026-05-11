Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen 5. Uluslararası FoodFest Antalya Gastronomi Festivali, üçüncü gününde de workshoplar, söyleşiler, paneller ve ünlü şeflerin gösterileriyle gastronomi tutkunlarını buluşturdu.

Karaalioğlu Parkı'nda gün boyu devam eden etkinliklerde workshoplar, söyleşiler, paneller, yarışmalar ve tadım alanları yoğun ilgi görürken, özellikle etkinlik sahnesindeki ünlü şefler ziyaretçilerden büyük alkış aldı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Büşra Özdemir de gastronomi festivalinin son gününde alanı ziyaret ederek, vatandaşlarla bir araya geldi.

Bu yıl 'Her Sofrada Başka Bir Hikaye' temasıyla 5.si düzenlenen Foodfest Antalya'nın son günü gastronomi şölenine dönüştü. Ünlü şeflerin gerçekleştirdiği workshoplar ve sahne performansları büyük ilgi görürken, konferans sahnesinde ise gastronominin geleceği konuşuldu.

MEHMET YALÇINKAYA AYAKTA KARŞILANDI

MasterChef jüri üyesi Mehmet Yalçınkaya da gastronomi festivalinde yer aldı. Etkinlik sahnesinde ziyaretçilerin alkışlarıyla karşılanan Yalçınkaya'ya vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Festival alanında uzun kuyruklar oluşurken ziyaretçiler ünlü şefi yakından görebilmek için sahne önünü doldurdu. 'Şeflikte Ustalık Yolculuğu Nasıl İnşa Edilir ve Zirvede Kalmak İçin Neler Gerekir?' başlıklı söyleşide konuşan Mehmet Yalçınkaya, meslek hayatındaki deneyimlerini paylaşırken genç aşçı adaylarına da önemli tavsiyelerde bulundu.

HAZER AMANİ VE RAFET İNCE SAHNEDE LEZZET ŞOVU YAPTI

Foodfest Antalya'nın son gününde etkinlik sahnesinde birbirinden ünlü isimler Antalya mutfağını yorumladı. Şef ve televizyon programcısı Hazer Amani, Antalya lezzetlerine kendi modern dokunuşlarından bir sunum yaptı. Şef Rafet İnce ise hazırladığı özel reçetelerle ziyaretçilere Antalya mutfağının farklı tatlarını anlattı.

Etkinlik sahnesinde ayrıca birbirinden farklı isimler yer aldı. Beslenme uzmanı Dilara Koçak, sağlıklı yaşam ve doğru beslenme üzerine gerçekleştirdiği söyleşide yerel ürünlerin önemine dikkat çekti.

Oğuz Yenihayat ise gastronomi sektöründeki deneyimlerini ve mutfak kültürüne dair değerlendirmelerini katılımcılarla paylaştı. Şef Mehmet Ali Börtücene ise geleneksel Antalya piyazını modern tekniklerle yeniden yorumladığı workshopuyla büyük ilgi gördü.

Şef Eyüp Kemal Sevinç Antalya otlarıyla hazırladığı özel tariflerle yerel ürünlerin gastronomideki değerini anlatırken; Elif Korkmazel sağlıklı ekmek tarifleri ile dikkat çekti. Tuncay Gülcü, Antalya'nın meşhur köfte piyazını farklı bir bakış açısıyla yorumladı. Le Cordon Bleu İstanbul Eğitmen Şefi Marc Pauquet hazırladığı özel tatlı sunumu yaparken, Fransız şef Sylvain Sendra, Akdeniz ve Orta Doğu mutfağını yorumladı.

ANNELER GÜNÜ'NDE FESTİVAL ALANI ÇİÇEKLERLE RENKLENDİ

Festival alanında Antalya Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı, Anneler Günü'ne özel anlamlı bir etkinlik gerçekleştirildi. Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulan stantta vatandaşlara yıldız çiçeği, petunya, pentas ve begonya gibi çeşitli toplam 15 bin adet çeşitli çiçek hediye edildi.

KONFERANS VE PANEL SAHNESİNDE GASTRONOMİNİN GELECEĞİ KONUŞULDU

Festivalin konferans sahnesinde gün boyunca gastronomi dünyasının önemli isimleri ağırlandı. Düzenlenen panellerde özellikle coğrafi işaretli ürünlerin korunması, Antalya'nın yerel tarım ürünlerinin gastronomi turizmine katkısı, otel mutfaklarında sürdürülebilir üretim modelleri ve yeni nesil gastronomi eğitimi öne çıkan başlıklar arasında yer aldı. Gastronomi sektörünün dijitalleşmesi, sosyal medyanın yeme içme kültürüne etkisi ve modern şehir mutfaklarının dönüşümü de konuşuldu.