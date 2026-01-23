Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), yoğun yağışlarda altyapı hatlarının işlevini güvenle yerine getirmesi ve yağmur sularının kaynaklara eksiksiz şekilde ulaşması için yeni projeleri şehirle buluşturuyor.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya'da Adapazarı Karakamış Mahallesi'nde çalışmalarına başlanan 3 bin 500 metrelik yeni yağmur suyu altyapısı, bölgenin yoğun yağışlara karşı güvencesi olacak.

Taşkınları önleyecek hat, güzergahı kullanan sürücüler için de güvenli bir sürüş sağlayacak.

Kaynaklarımızın geleceği için yatırımlarımız devam ediyor

Kurum tarafından yapılan açıklamada ise, 'Suya verdiğimiz değer ile birlikte altyapı hatlarımızı güçlendiriyor ve yeni yatırımlarımızla yağmur sularını kaynaklarımızla buluşturmaya devam ediyoruz. Son olarak çalışmalarını hızla sürdürdüğümüz 3 bin 500 metrelik hat ile yağmurun sularından su kaynaklarımıza maksimum fayda sağlayacağız. Şehrimizin su geleceğini korumak için yeni altyapı yatırımlarına devam edeceğiz' ifadeleri kullanıldı.