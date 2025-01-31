Sakarya Büyükşehir Belediyesi YADEM ekipleri, Pamukova’da yalnız yaşayan Zekiye Teyze’nin yuvasını ısıttı. Yaşlı kadının kaybettiği çantanın yenisini alıp teslim eden ekipler, yüzlerde tebessüm oluşturdu.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi “sosyal belediyecilik”anlayışıyla vatandaşların yanında olmaya devam ediyor.

Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’na bağlı Yaşlı Destek Merkezi (YADEM) şehrin dört bir yanında bir ele, nefese, yardıma ihtiyaç duyan ve kimsesiz olan yaşlıları bir an olsun yalnız bırakıyor. Son olarak, Pamukova’da bir ziyaret gerçekleştiren ekipler yalnız yaşayan Zekiye Teyze’nin çağrısına kulak vererek kapısını çaldı.

Yaşlı kadının taleplerini dinleyen ekipler, kaybettiği çantanın yenisini temin etti.

Yaşlı kadının günlük alışverişini yapan ekipler, temel ihtiyaçları karşılayıp sağlık desteği kapsamında ilaçlarını aldı.

İhtiyaçları karşılanan kadının yaşadığı ev düzenlenirken, yemekleri yapıldı, eve huzur iklimi taşındı.

Yaşlı kadının yüzünü güldüren YADEM, moral ve dayanışma duygusunu güçlendirdi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamada, “Sosyal sorumluluk projeleri kapsamında ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın yanında olmaya devam ediyoruz. Kimsenin kendini yalnız hissetmediği, paylaşmanın ve iyiliğin çoğaldığı bir şehir için çalışmalarımız aralıksız sürecektir. Bu şehirde kimse, kimsesiz değil” ifadeleri yer aldı.