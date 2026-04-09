​Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen 'PIKTES Projesi' çerçevesinde, Serdivan'da Türk ve yabancı uyruklu öğrenci velilerine yönelik kapsamlı aile seminerleri gerçekleştirildi.

SAKARYA (İGFA) - ​'Türk Eğitim Sisteminde Çocuklar İçin Kapsayıcı Eğitimin Desteklenmesi Projesi (PIKTES)' kapsamında planlanan aile seminerleri, Serdivan Şehit Erol Olçok Anadolu Lisesi Konferans Salonu'nda yapıldı. Kapsayıcı eğitimi desteklemek ve eğitim ortamındaki sosyal uyumu güçlendirmek amacıyla düzenlenen oturumlar, velilerin ve öğrencilerin yoğun katılımıyla gerçekleşti.

​AKADEMİSYENLERDEN 'AKRAN İLİŞKİLERİ' VE 'ÖZEL EĞİTİM' VURGUSU

​Programın ilk oturumu olan 8 Nisan 2026 Çarşamba günü, Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Tuncay Ayas kürsüye çıktı. Prof. Dr. Ayas, eğitim ekosisteminde ve sosyal hayatta büyük önem taşıyan 'Akran İlişkileri' konusu üzerine katılımcılara detaylı bir bilgilendirme yaptı.

​9 Nisan 2026 Perşembe günü düzenlenen ikinci oturumda ise, Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Zihinsel Engelliler Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Canan Sola Özgüç katılımcılarla buluştu. Doç. Dr. Özgüç, verdiği seminerde 'Özel Eğitim İhtiyacı Olan Bireyler' alanını kapsamlı bir şekilde ele alarak ailelere ve öğrencilere kritik bilgiler aktardı.

​Türk ve yabancı uyruklu öğrenci velilerinin ağırlıklı olarak yer aldığı seminerlere çevre okullardan öğrenciler de iştirak etti. Toplamda 600'e yakın kişinin katılım gösterdiği etkinlik; okullardaki kapsayıcı eğitim kültürünün pekiştirilmesi, akran zorbalığının önlenmesi ve özel gereksinimli bireylerin eğitim haklarına dair toplumsal farkındalığın artırılması adına önemli bir farkındalık oluşturdu.

Etkinliğe Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile İl Göç İdaresinden yetkililer de katılarak, kendi uzmanlık ve görev alanları çerçevesinde velilere yönelik kapsamlı bilgilendirmelerde bulundular.

Programın kapanış bölümünde, katılımcıların süreçle ilgili merak ettiklerini aydınlatmak amacıyla interaktif bir soru-cevap etkinliği gerçekleştirildi. Bu oturumda veliler; kapsayıcı eğitim, sosyal uyum ve yasal haklar gibi konularda merak ettikleri soruları doğrudan uzmanlara yöneltme ve detaylı yanıtlar alma fırsatı buldu.