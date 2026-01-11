Sakarya Büyükşehir Belediyesi şehrin ulaşım altyapısını güçlendirmek adına yeni arter çalışmalarına bir yenisini daha ekliyor.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, Erenler SEAH Hastaneler Kampüsü hattından Bağlar ve Erenler Belediyesi arasına ulaşımı sağlayacak 25 metrelik yeni güzergahta çalışmaların başladığını açıkladı. Başkan Alemdar, 'Sakarya için alternatif güzergahları, ulaşımı çeşitlendirecek yeni güzergahları şehrimize kazandırıyoruz.' dedi. Proje ilk etapta hastaneler hattı ile Erenler'i, sonraki aşamada ise D-650 Karayolu'nu (Çevre Yolu) kesintisiz şekilde bağlayacak.

YENİ ARTER MÜJDESİ

Son olarak şehrin merkezini Kuyudibi tarafından Adapazarı Çevre Yolu'na bağlayan Alparslan Türkeş Caddesi'nde ve Serdivan ulaşımını rahatlatan 32. Sokak ile 340. Sokak hattında işlemlerine devam eden Büyükşehir, rotasını bu kez hastaneler kampüsüne çevirdi.

Başkan Yusuf Alemdar, Bağlar Camii ile Erenler Belediyesi arasında yeni bir güzergah kazandırdıklarını müjdeleyerek projenin 2. Etabında ise bu arterin D-650 Karayolu'na (Çevre Yolu) kadar kesintisiz şekilde ulaşacağını açıkladı.

BAĞLAR İLE ERENLER ARASINA

İlk etap çalışması ise Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne (SEAH) ulaşan Bağlar Kavşağı ve Erenler Belediyesi arasında inşa edilecek yol Zübeyde Hanım Caddesi ile Mimar Sinan Caddesi'ni kesintisiz ulaşımı sağlayacak.

Şehrin ulaşım geleceğini bütüncül bir planla sürdürdüklerini belirten Yusuf Alemdar, projenin sonraki etaplarda Fevzi Kılıç Caddesi üzerinden D-650 Karayolu'na (Çevre Yolu) bağlanacağını ve böylelikle bölgeye güçlü bir alternatif oluşturulacağını söyledi.

'HAYIRLI OLSUN'

Alemdar, 'Şehrimizin gelecek ulaşım vizyonu için önemli adımlardan biri olan Zübeyde Hanım Caddesi ile Mimar Sinan Caddesi'ni birbirine bağlayacak yeni güzergâhta çalışmalarımıza başladık. Bisiklet yolu, kaldırım, aydınlatma sistemleri, peyzaj çalışmaları ile şehrimize yakışacak, genişliği 25 metreyi bulacak arter ilçemize ve şehrimize hayırlı olsun' dedi.

'ULAŞIM ALTERNATİFLERİNİ GÜÇLENDİRİYORUZ'

Güzergâhın şehir ulaşım altyapısına güç katcağını belirten Başkan Alemdar, şöyle dedi: 'Sakarya'mızın şehir içi ulaşımına alternatif güzergâhlar kazandırıyoruz. Serdivan ilçemizde 32. Sokak ve 340. Sokak'ta, Adapazarı ilçemizde Alparslan Türkeş Caddesi, ilçelerde yürüttüğümüz yol genişletme ve yeni güzergâhlar ile şehrin ulaşım altyapısını güçlendiriyoruz' dedi.

PROJEYE DAİR DETAYLAR

Adnan Menderes Caddesi'nden Erenler'e ulaşmak isteyen sürücüler, Bağlar'dan giriş yaparak Erenler'in merkezine kadar kesintisiz şekilde ulaşacak.

25 metrelik genişlik ile bisiklet ve yaya kaldırımlarıyla Erenler'in yükünü hafifletecek ve ilçelere ulaşımı kolaylaştıracak.

Ayrıca projenin 2. etabında D-650 Karayoluna ulaşacak arter ile D-100, TEM Otoyolu ve Kuzey Marmara Otoyolu'na transit geçişler kolaylaşacak.