Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla basın mensuplarını ve ailelerini ağırladı. Gecede birlik ve beraberlik iklimi hakim olurken, basın emekçileri yoğun mesailerine kısa bir mola verdi.

DENİZLİ (İGFA) - Denizli Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde ve Denizli Gazeteciler Cemiyeti'nin (DGC) koordinasyonunda düzenlenen 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü yemeği geniş bir katılımla gerçekleştirildi.

Bereketler Toplantı Salonu'nda yapılan etkinliğe Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, eşi Nilgün Çavuşoğlu, DGC Başkanı Osman Nuri Boyacı, DBB Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanı Cenk Öztürk, çok sayıda gazeteci, eşleri ve çocukları katıldı.



BOYACI'DAN BAŞKAN ÇAVUŞOĞLU'NA TEŞEKKÜR



Bu anlamlı organizasyon için Başkan Çavuşoğlu'na teşekkür eden Denizli Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Osman Nuri Boyacı, 'Gazetecilik zor ve meşakkatli bir iş; biz sahada çalışırken en büyük fedakarlığı eşlerimiz ve çocuklarımız gösteriyor' dedi.

Konuşmasında gazetecilik mesleğinin zorluklarına da değinen Boyacı, 'Günümüzde dijitalleşmeyle birlikte herkesin rakibimiz haline geldiği bir dönemden geçsek de, tıklanma ve beğeni modası geçtiğinde asıl kazanan yine güvenilir ve doğru haber olacaktır' ifadelerine yer verdi.



BAŞKAN ÇAVUŞOĞLU 'BU ŞEHRİ BİRLİKTE GÜZELLEŞTİRİYORUZ'



Konuşmasında basın mensuplarının kamuoyunun aydınlatılmasındaki kritik rolüne vurgu yapan Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, 'Bu yıl 10 Ocak'ı çalışan gazetecilerimizle ve onların en büyük destekçisi olan aileleriyle birlikte kutlamak istedik. Şehrimize emek veren tüm basın mensuplarımıza teşekkür ediyorum' dedi.

Başkan Çavuşoğlu, gazeteciliğin kimsenin tahakkümü altında kalmadan yapılması gerektiğini belirterek şunları kaydetti: 'Dün olduğu gibi bugün de gazetecinin her şartta özgür olabilmesini, fikrini kimseden icazet almadan savunabilmesini destekliyoruz. Tek isteğimiz gerçeklere sadık kalınmasıdır. Bu şehri, kimsenin fikrinden dolayı yargılanmadığı, adaletin bir sopa gibi sallanmadığı, herkesin kendi rengiyle mutlu olduğu bir geleceğe hep birlikte taşıyacağız. Sizler bu büyük ailenin en değerli yol arkadaşlarısınız.'



Konuşmaların ardından Başkan Çavuşoğlu, DGC Başkanı Boyacı'ya günün anısına teşekkür plaketi takdim etti.



GECEDE MÜZİK VE ÇOCUK ETKİNLİKLERİ YER ALDI



Gecede sahne alan sanatçı Hakan Eyiden, seslendirdiği şarkılarla davetlilere müzik ziyafeti sunarken, ayrıca çocuklar için de özel etkinlikler düzenlendi. Yüz boyama ve çeşitli oyunlarla eğlenen çocuklara sürpriz hediyeler verildi. Ailelerin yoğun ilgi gösterdiği etkinlik, gazeteciler için moral ve motivasyon kaynağı oldu. Gece, Başkan Çavuşoğlu'nun basın mensupları ve aileleriyle birlikte çektirdiği hatıra fotoğrafıyla sona erdi.