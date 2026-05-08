BURSA (İGFA) - İnegöl Belediyesi'nin Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde düzenlediği 8. Genç Suare Tiyatro Festivalinde perde açıldı.

Perşembe akşamı Kosova Koleji öğrencilerinin 'Ah Şu Gençler' isimli oyunu ile festival başladı. 18 Mayıs'a kadar her akşam farklı bir okulun öğrencilerinin farklı bir tiyatro oyunu ile sahne alacağı festivalin ilk gösterisine hem okul öğrencileri, öğretmenleri ve idarecileri hem de vatandaşların ilgisi yoğun oldu.

'AH ŞU GENÇLER' OYUNUNA İZLEYİCİDEN TAM NOT

Kosova Koleji öğrencilerinin sahnelediği Ah Şu Gençler isimli oyun, izleyiciler tarafından beğeni ile karşılandı. Öğrenciler de sahnedeki performanslarıyla alkış aldı.

Genç Suare Tiyatro Festivali kapsamında 11 akşam, 11 farklı oyun sanatseverlerle buluşacak. Festival 18 Mayıs'a kadar İnegöl halkına adeta sanat yolculuğu yaşatacak. Her akşam farklı bir okulun gösterisi olacak. Gösterileri vatandaşlar da izleyebilecek. Her gün sabah 09.00'da o akşam sahnelenecek oyun için ücretsiz biletler etkinlik.inegol.bel.tr adresinden dağıtıma çıkacak.

GENÇ SUARE TİYATRO FESTİVALİ PROGRAMI

09 Mayıs Cumartesi: Dörtçelik MTAL 'Çanakkale'den İstiklale Giden Yol' oyunu

10 Mayıs Pazar: Altın Nesil Koleji 'Düdüklüde Kıymalı Bamya' oyunu

11 Mayıs Pazartesi: Turgutalp Anadolu Lisesi 'Kasabanın Alileri' oyunu

12 Mayıs Salı: İnegöl Borsa İstanbul Osmangazi AİHL 'Kimlik Sanatı' oyunu

13 Mayıs Çarşamba: Zeki Konukoğlu Anadolu Lisesi 'Boyacı' oyunu

14 Mayıs Perşembe: Halil İnalcık Sosyal Bilimler Lisesi 'Oto Gargara' oyunu

15 Mayıs Cuma: Naire Çikayeva Anadolu Lisesi 'Paydos' oyunu

16 Mayıs Cumartesi: Bursa Borsa İstanbul Anadolu Lisesi 'Sevgili Doktor' oyunu

17 Mayıs Pazar: Elit Koleji 'Tek Dişi Kalmış Teknoloji' oyunu

18 Mayıs Pazartesi: Mediha Hayri Çelik Fen Lisesi 'Türkçem Ey Vah' oyunu