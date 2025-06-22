Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Adapazarı Çevre Yolu上的traktör fabrikasında çıkan yangına ilişkin açıklama yaptı. 112 Acil Çağrı Merkezi’ne gelen ihbar üzerine ekiplerin hızla müdahale ettiği yangın, 45 dakikada kontrol altına alındı. Can kaybı veya yaralanma yaşanmadı.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Adapazarı Çevre Yolu üzerinde bulunan bir traktör fabrikasının depo bölümünde 22 Haziran 2025’te saat 14:01’de çıkan yangınla ilgili kamuoyunu bilgilendirdi. Belediyenin açıklamasında, yangının hızlı ve koordineli bir müdahaleyle kontrol altına alındığı, can kaybı veya yaralanma yaşanmamasının en büyük teselli olduğu belirtildi.

45 DAKİKADA KONTROL ALTINA ALINDI

Yangın ihbarının 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ulaşmasının ardından belediye itfaiye ekipleri dakikalar içinde olay yerine intikal etti. 17 farklı araç ve 55 itfaiye eri, fabrikanın dört bir yanından fedakârca müdahale ederek yangını 45 dakika içinde kontrol altına aldı. Ardından soğutma çalışmalarına geçildi.

Belediye, yangının çıkış nedenine ilişkin gerekli tahkikat ve incelemelerin ekipler tarafından yürütüleceğini duyurdu.

Açıklamada, “Üzücü bir olay yaşanmış, ancak kapsamlı çalışmayla acıya dönüşmeden önlenmiştir. İtfaiye ekiplerimizin özverili çalışması sayesinde yangın hızla kontrol altına alınmıştır” ifadelerine yer verildi.