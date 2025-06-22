Bursa'da Osmangazi Belediyesi Uludağ’ın eteklerinde kaçak yollarla yapılan 50 metre uzunluğundaki taş duvarı yıkarak yerle bir etti.BURSA (İGFA) - Bursa’nın akciğeri olan Uludağ’ı kaçak yapılarla tahrip edenlere göz açtırmayan Osmangazi Belediyesi, kaçak yapılan yapılara anında müdahale ederek yıkım işlemi gerçekleştiriyor.

Osmangazi Belediyesi, kaçak yapılarla mücadelesini kararlılıkla sürdürüyor.

Belediye ekipleri son olarak Demirkapı Mahallesi, Uludağ yolu üzerine ruhsatsız olarak inşa edilen 50 metre uzunluğunda 4 metre yüksekliğindeki taş duvarı kontrollü bir şekilde yıktı.

Yıkım çalışması öncesinde tüm güvenlik önlemleri alınırken yıkım işlemi herhangi bir olumsuzluk yaşanmadan başarılı bir şekilde tamamlandı.