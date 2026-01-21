Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ), Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından açıklanan 'EK-46 2023-2025 Yurt İçi' verilerine göre, programa en fazla başvuru yapan üniversiteler arasında yer alarak önemli bir başarıya imza attı.

İZMİR (İGFA) - YÖK tarafından uygulanan EK-46 maddesi kapsamında yayımlanan verilerde; Dokuz Eylül Üniversitesi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi, Marmara Üniversitesi, Ege Üniversitesi ve İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi gibi Türkiye'nin köklü yükseköğretim kurumlarıyla birlikte listenin zirvesinde yer aldı.

EK-46 PROGRAMI NEDİR?

EK-46 Programı, yükseköğretimde nitelikli insan kaynağının üniversitelerle buluşturulmasını amaçlayan stratejik bir Yükseköğretim Kurulu uygulaması olarak öne çıkıyor. Program kapsamında; ulusal ve uluslararası alanda yetkinliği bulunan, akademik ve uygulamalı çalışma deneyimine sahip araştırmacıların üniversitelerde görev alması teşvik ediliyor.

Bu sayede üniversitelerin eğitim, araştırma ve yenilikçilik kapasitelerinin güçlendirilmesi, akademi ile sektör arasında sürdürülebilir iş birliklerinin kurulması ve öğrencilerin küresel bilgi ağlarıyla daha güçlü bağlar kurması hedefleniyor.

YÖK BAŞKANI ÖZVAR: ÜNİVERSİTELERİN SAHİPLENİCİ YAKLAŞIMI BELİRLEYİCİ

EK-46 uygulamasının yükseköğretimde nitelikli insan kaynağını üniversitelerle buluşturan stratejik bir imkân olduğuna dikkat çeken Yükseköğretim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, programın başarısında üniversitelerin yaklaşımının kritik rol oynadığını vurgulayarak, 'Bu programın potansiyelini gerçek bir kazanıma dönüştürecek olan ise üniversitelerimizin aktif, inisiyatif alan ve süreci sahiplenen bir yaklaşım benimsemesidir.

Ek-46, yükseköğretimde nitelikli insan kaynağını üniversitelerimizle buluşturan stratejik bir imkândır. Bu bağlamda üniversitelerimizden beklentimiz akademi, sektör ve uluslararası bilgi ağları arasında kalıcı ve nitelikli bağlantılar kurmalarıdır,' dedi.

'DEÜ'DE EĞİTİMİ, ARAŞTIRMADA KALİTEYİ GÜÇLENDİRMEYE DEVAM EDECEĞİZ'

Dokuz Eylül Üniversitesinin bu sıralamada yer almasının öğrenciler açısından önemli bir fırsat sunduğunu ifade eden DEÜ Rektörü Prof. Dr. Bayram Yılmaz, konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede şu ifadelere yer verdi:

'Akademi ile sektör, ulusal ve uluslararası bilgi ağları arasında güçlü ve kalıcı bağlar kurmayı öncelikli hedef olarak görüyoruz. EK-46 bu hedeflerimizle birebir örtüşen, stratejik değeri yüksek bir programdır. EK-46 Programı sayesinde üniversitemizi, alanında yetkin, uluslararası deneyime sahip akademisyenlerle buluşturuyoruz. Bu program; öğrencilerimizin güncel bilgiye, güçlü akademik rehberliğe ve küresel araştırma ağlarına doğrudan temas etmesini sağlıyor. Hayatın ve bilimin merkezi DEÜ'de eğitimi ve araştırmada kaliteyi, ulusal ve uluslararası iş birlikleriyle daha da güçlendirmeye kararlılıkla devam edeceğiz.'

Prof. Dr. Bayram Yılmaz, programın hayata geçirilmesi ve üniversitelere sunduğu imkânlar dolayısıyla Yükseköğretim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar'a da teşekkür ederek, 'Yükseköğretim Kurulu Başkanımız Sayın Prof. Dr. Erol Özvar'a ve bu projenin hayata geçmesine katkı sunan tüm yöneticilerimize yükseköğretimde nitelikli insan kaynağını güçlendiren ve üniversitelerimizin uluslararası rekabet gücünü artıran bu program için teşekkür ediyorum' ifadelerini kullandı.