Sakarya Valiliği himayelerinde, Sakarya İl Millî Eğitim Müdürlüğü ve Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye A.Ş. iş birliğiyle düzenlenen 'Toyota Teknik Proje Yarışması', görkemli final sergisi ve ödül töreniyle sona erdi.

SAKARYA (İGFA) - Geleceğin bilim insanlarını keşfetmeyi amaçlayan yarışmaya Sakarya'nın yanı sıra Bilecik, Bolu, Düzce ve Kocaeli illerindeki resmî ve özel ortaokul ile lise kurumlarından yoğun ilgi gösterildi.

2025-2026 eğitim-öğretim yılında düzenlenen yarışmaya; 45'i çevre, 54'ü teknoloji ve tasarım alanında olmak üzere toplam 99 proje başvurusu yapıldı. Yapılan titiz değerlendirmeler sonucunda her kategoriden en iyi projeler seçilerek toplam 20 finalist proje sergilenmeye hak kazandı.

Programa Toyota Kıdemli Şirket Genel Müdür Yardımcısı Takanori Suzuki, Toyota Şirket Genel Müdür Yardımcısı Hasan Uygun ve İl Millî Eğitim Müdür Yardımcısı Atalay Gürbüz katıldı.

Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye A.Ş. sergi alanında düzenlenen törende konuşan Sakarya İl Millî Eğitim Müdür Yardımcısı Atalay Gürbüz, projelerin Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ile uyumuna dikkat çekti. Atalay Gürbüz, 'Bugün burada sergilenen çalışmalar, öğrencilerimizin sadece bilgiye ulaşan değil, bilgiyi dönüştüren bireyler olduğunu açıkça ortaya koymaktadır. Sizler düşünen, üreten ve geleceğe yön verecek bir neslin en güçlü temsilcilerisiniz,' ifadelerini kullandı.

Yarışma, 'Çevre' ve 'Teknoloji ve Tasarım' olmak üzere iki ana kategoride ortaokul ve lise kademelerinde gerçekleştirildi. Teknoloji kategorisinde insan hayatını kolaylaştıran dijital ve mekanik çözümler ön plana çıkarken; çevre kategorisinde atık yönetimi, geri dönüşüm ve sürdürülebilir yaşam modelleri üzerine odaklanıldı.

Finalist projelerin jüri tarafından değerlendirilmesinin ardından dereceye giren öğrencilere ödülleri takdim edildi. Yarışma kapsamında birincilere dizüstü bilgisayar, ikincilere tablet, üçüncülere akıllı saat, dördüncü ve beşincilere kablosuz kulaklık hediye edildi. Ayrıca projeye rehberlik eden danışman öğretmenler ve organizasyonda görev alan Ar-Ge birimi sorumluları da ödüllendirildi. Program, protokol üyelerinin projelerin sergilendiği alanı ziyareti ve öğrencilerle yaptıkları sohbetlerin ardından sona erdi.